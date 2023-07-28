الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. يعتبر رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من أكثر العبارات بحثًا على جوجل في الوقت الحالي، حيث ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وسط حالة من الترقب والقلق.

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

 

ونرصد في التقرير التالي موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023:

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر الإعلان عن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا السبت بعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

3 ثانوي| لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

1- فتح رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.
2- فتح بوابة الثانوية العامة من هنا
3- فتح أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.
4- وضع رقم الجلوس واضغط عرض النتيجة كاملة.

وفي ذات السياق، توفر جريدة الدستور رابطا للتسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على أن يتم إرسال نتيجة 3 ثانوي للطلاب الذين قاموا بتسجيل بياناتهم فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


ويمكن للطلاب التسجيل عبر بوابة الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وذلك بالضغط على الرابط التالي https://natega.dostor.org  ، ثم تسجيل بياناتك وهي «الاسم – رقم الجلوس – الإيميل – رقم التليفون» على أن يتم إرسال نتيجة 3 ثانوي فور اعتمادها.

المجموع الكلي للثانوية العامة وتوزيع الدرجات 


يتكون المجموع الكلي للثانوية العامة من 410 درجات، ويتم توزيعها على المواد التي يؤدون فيها الطلاب الامتحانات. وتبلغ درجات اللغة العربية 80 درجة، وتوزع على 4 أسئلة مقالية بقيمة 10 درجات و51 سؤال اختياري متعدد الخيارات بقيمة 70 درجة. 

بينما تبلغ درجات مادة اللغات الأجنبية الأولى 50 درجة، وتوزع على 3 أسئلة مقالية بقيمة 8 درجات و34 سؤال اختياري متعدد الخيارات بقيمة 42 درجة. 

وتبلغ درجات مادة اللغات الأجنبية الثانية (الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية) 40 درجة، وتوزع على سؤالين مقاليين بقيمة 6 درجات و29 سؤال اختياري متعدد الخيارات بقيمة 34 درجة. 

وتبلغ درجات مواد "الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا" 60 درجة، وتوزع على سؤالين مقاليين بقيمة 4 درجات و44 سؤال اختياري متعدد الخيارات بقيمة 56 درجة.

 كما يبلغ مجموع درجات مواد "التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع" 60 درجة، وتوزع على سؤالين مقاليين بقيمة 4 درجات و44 سؤال اختياري متعدد الخيارات بقيمة 56 درجة. 

وتبلغ درجات الجبر والهندسة 30 درجة، وتوزع على سؤالين مقاليين بقيمة 4 درجات و18 سؤال اختياري متعدد الخيارات بقيمة 26 درجة. 

كذلك، تبلغ درجات التفاضل والتكامل 30 درجة، وتوزع على سؤالين مقاليين بقيمة 4 درجات و18 سؤال اختياري متعدد الخيارات بقيمة 26 درجة.

 أما مادة الاستاتيكا فتبلغ 30 درجة، وتوزع على سؤالين مقاليين بقيمة 4 درجات و18 سؤال اختياري متعدد الخيارات.

 

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