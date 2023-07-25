الثلاثاء 25 يوليو 2023
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مصر

3 ثانوي| لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

جريدة الدستور

لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 هو البحث الأكثر انتشارًا على محركات البحث المختلفة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع فيسبوك كي يطمئن طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات نهاية العام 2022/2023 التي أجروها في الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.

لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

في التقرير التالي نذكر لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 والتي يمكن الحصول عليها بمجرد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وإعلانها بشكل رسمي عقب إعلان أسماء أوائل الطلبة للثانوية للعام الدراسي 2022/2023.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 وهو الموجود هنا https://emis.gov.eg/

ويتم تفعيله بمجرد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم ووضعها على موقع الوزارة كي يستعلم عنها طلاب الصف الثالث الثانوي.

رابط موقع الدستور للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي

مع العلم أنه يمكن التسجيل في موقع "الدستور" كي تصلك النتيجة فور ظهورها 

ادخل هنا https://natega.dostor.org/

سجل اسمك ورقم جلوسك والبريد الالكتروني الخاص بك ورقم هاتفك

وبمجرد ظهور النتيجة يرسل لك موقع الدستور رسالة نصية بها تفاصيل نتيجتك كما يمكن الدخول على نفس الرابط للاستعلام عن النتيجة ومعرفة حالة بيان النجاح والمجموع الحاصل عليه ودرجات كل مادة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

 

درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2023 

نوضح لك تفاصيل درجات مواد الثانوية العامة بالمجموع الكلي ودرجات كل مادة 

المجموع الكلي للثانوية العامة هو 410 

 يتوزع هذا المجموع كالتالي 

  • اللغة العربية الدرجة الكلية 80 درجة
  • اللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكلية 50 درجة
  • اللغة الأجنبية الثانية الدرجة الكلية 40 درجة
  • الكيمياء الدرجة الكلية 60 درجة
  • الفيزياء الدرجة الكلية 60 درجة
  • الجيولوجيا الدرجة الكلية 60 درجة
  • الأحياء الدرجة الكلية 60 درجة
  • الجبر والهندسة الفراغية الدرجة الكلية 30 درجة
  • التفاضل والتكامل الدرجة الكلية 30 درجة
  • الاستاتيكا الدرجة الكلية 30 درجة
  • الديناميكا الدرجة الكلية 30 درجة
  • التاريخ  الدرجة الكلية 60 درجة
  • الجغرافيا الدرجة الكلية  60 درجة
  • الفلسفة والمنطق  الدرجة الكلية 60 درجة
  • علم النفس والاجتماع الدرجة الكلية 60 درجة

مواد لا تضاف للمجموع 

مادة التربية الدينية الدرجة الكلية 25 درجة

مادة التربية الوطنية الدرجة الكلية 25 درجة

مادتي الاقتصاد والإحصاء  الدرجة الكلية 50 درجة 

 

عدد طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 

وفق بيانات وزارة التربية والتعليم بغ عدد طلاب  الثانوية العامة الذين أدوا الامتحانات للعام الدراسي 2022/2023 في الفترة من الاثنين 12 يوليو 2023 وحتى الخميس 13 يوليو 783025 طالبا وطالبة.

وبلغ عدد طلاب الشعبة الادبية  276211 طالبًا وطالبة أما عدد طلاب الشعبة العلمية 391671 طالب وطالبة وعدد طلاب شعبة العلمي رياضة 98658 طالب وطالبة . 

عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة 2023 في المستشفيات  34 طالبًا وطالبة، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا،  طلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا عددهم 1824، والطلاب المكفوفين 255 طالبًا وطالبة.

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