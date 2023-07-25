3 ثانوي| لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 هو البحث الأكثر انتشارًا على محركات البحث المختلفة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع فيسبوك كي يطمئن طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات نهاية العام 2022/2023 التي أجروها في الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.

لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

في التقرير التالي نذكر لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 والتي يمكن الحصول عليها بمجرد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وإعلانها بشكل رسمي عقب إعلان أسماء أوائل الطلبة للثانوية للعام الدراسي 2022/2023.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 وهو الموجود هنا https://emis.gov.eg/

ويتم تفعيله بمجرد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم ووضعها على موقع الوزارة كي يستعلم عنها طلاب الصف الثالث الثانوي.

رابط موقع الدستور للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي

مع العلم أنه يمكن التسجيل في موقع "الدستور" كي تصلك النتيجة فور ظهورها

ادخل هنا https://natega.dostor.org/

سجل اسمك ورقم جلوسك والبريد الالكتروني الخاص بك ورقم هاتفك

وبمجرد ظهور النتيجة يرسل لك موقع الدستور رسالة نصية بها تفاصيل نتيجتك كما يمكن الدخول على نفس الرابط للاستعلام عن النتيجة ومعرفة حالة بيان النجاح والمجموع الحاصل عليه ودرجات كل مادة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2023

نوضح لك تفاصيل درجات مواد الثانوية العامة بالمجموع الكلي ودرجات كل مادة

المجموع الكلي للثانوية العامة هو 410

يتوزع هذا المجموع كالتالي

اللغة العربية الدرجة الكلية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكلية 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية الدرجة الكلية 40 درجة

الكيمياء الدرجة الكلية 60 درجة

الفيزياء الدرجة الكلية 60 درجة

الجيولوجيا الدرجة الكلية 60 درجة

الأحياء الدرجة الكلية 60 درجة

الجبر والهندسة الفراغية الدرجة الكلية 30 درجة

التفاضل والتكامل الدرجة الكلية 30 درجة

الاستاتيكا الدرجة الكلية 30 درجة

الديناميكا الدرجة الكلية 30 درجة

التاريخ الدرجة الكلية 60 درجة

الجغرافيا الدرجة الكلية 60 درجة

الفلسفة والمنطق الدرجة الكلية 60 درجة

علم النفس والاجتماع الدرجة الكلية 60 درجة

مواد لا تضاف للمجموع

مادة التربية الدينية الدرجة الكلية 25 درجة

مادة التربية الوطنية الدرجة الكلية 25 درجة

مادتي الاقتصاد والإحصاء الدرجة الكلية 50 درجة

عدد طلاب الصف الثالث الثانوي 2023

وفق بيانات وزارة التربية والتعليم بغ عدد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا الامتحانات للعام الدراسي 2022/2023 في الفترة من الاثنين 12 يوليو 2023 وحتى الخميس 13 يوليو 783025 طالبا وطالبة.

وبلغ عدد طلاب الشعبة الادبية 276211 طالبًا وطالبة أما عدد طلاب الشعبة العلمية 391671 طالب وطالبة وعدد طلاب شعبة العلمي رياضة 98658 طالب وطالبة .

عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة 2023 في المستشفيات 34 طالبًا وطالبة، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، طلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا عددهم 1824، والطلاب المكفوفين 255 طالبًا وطالبة.

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