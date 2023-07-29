السبت 29 يوليو 2023
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مصر

خلال ساعات| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط على الدستور 

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

ساعات قليلة تفصلنا عن تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ونشر على موقع “جريدة الدستور”، فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفقا لما أكدته مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم.

أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023، وموعد اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم.

وأوضحت المصادر، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 فى المراحل الأخيرة، قبل إعلانها رسميا خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة في غضون 48 ساعة.

تحديد أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023

وانتهت مراكز تصحيح الامتحانات من تحديد الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2023 في كل شعبة، إضافة إلى تحديد النسبة العامة للنجاح وفى كل شعبة، إضافة إلى تجميع نتيجة الثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الدستور

ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع الدستور فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور natega.dostor.org.
• ثانيا: إدخال الطالب/الطالبة رقم الجلوس الخاص بالامتحانات بشكل صحيح.
ثالثا:- كتابة الرمز المرئي أمامك.
أخيرًا:- اضغط على أيقونة عرض نتيجة الثانوية العامة 2023.

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نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023 

أعلنت الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023 لثلاثة عشر مادة خلال جولاته بمراكز التصحيح الرئيسية، على النحو التالي:-

  1. نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6%
  2. نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7%
  3. نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%
  4. نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91.1 %.
  5. نسبة النجاح في مادة الرياضيات 88.5%.
  6. نسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.
  7. نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%.
  8. نسبة النجاح في مادة التاريخ 90.2%.
  9. نسبة النجاح في مادة الجغرافيا 91.6%.
  10. نسبة النجاح في الفيزياء 91%.
  11. نسبة النجاح في اللغة العربية 90%.
  12. نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية 91%.
  13. نسبة النجاح في اللغة الانجليزية 91.6%.

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