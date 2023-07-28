نتيجة 3 ثانوي| رابط بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس
ترتفع معدلات البحث عن بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس كي يستعلم طلاب الثانوية العامة عن نتائج امتحاناتهم فور ظهور النتيجة مباشرة والتي من المتوقع أن تظهر خلال أيام، بعد إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 تكون مطلع أغسطس القادم.
بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس
في التقرير التالي نعرض روابط الوصول إلى نتائج الامتحانات 2023 لطلاب الثانوية العامة سواء من خلال موقع الدستور الذي يوفر رابط مباشر للحصول على النتيجة أو من خلال بوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم وتقدم خدماتها لطلاب الثانوية العامة.
يقدم موقع الدستور رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم وهو الرابط الموجود هنا.
ويمكن تسجيل اسم الطالب ورقم جلوسه والبريد الإلكتروني الخاص به ورقم هاتفه كي يرسل موقع الدستور له تفاصيل النتيجة فور اعتمادها والحصول عليها من مصاردنا بوزارة التربية والتعليم.
بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2023
من خلال رابط بوابة الثانوية العامة يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد اعتمادها واعلان اسماء اوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.
الوصول إلى رابط بوابة الثانوية العامة من هنا.
يكون الاستعلام نتائج امتحانات الثانوية العامة 2023 من خلال رقم الجلوس بعد تفعيل الرابط السابق للنتيجة.
درجات مجموع الثانوية العامة 2023
نوضح في السطور التالية مجموع درجات المواد امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية.
المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة من 410 درجة.
درجات المواد المشتركة بين الشعبتين العلمية والأدبية
- اللغة العربية الدرجة الكلية 80 درجة.
- اللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكلية 50 درجة.
- اللغة الأجنبية الثانية الدرجة الكلية 40 درجة.
توزيع درجات مواد الشعبة العلمية لامتحانات الثانوية العامة 2023
- الكيمياء الدرجة الكلية 60 درجة
- الفيزياء الدرجة الكلية 60 درجة
- الجيولوجيا الدرجة الكلية 60 درجة
- الأحياء الدرجة الكلية 60 درجة
- الجبر والهندسة الفراغية الدرجة الكلية 30 درجة
- التفاضل والتكامل الدرجة الكلية 30 درجة
- الاستاتيكا الدرجة الكلية 30 درجة
- الديناميكا الدرجة الكلية 30 درجة
توزيع درجات مواد الشعبة الأدبية لامتحانات الثانوية العامة 2023
- التاريخ الدرجة الكلية 60 درجة
- الجغرافيا الدرجة الكلية 60 درجة
- الفلسفة والمنطق الدرجة الكلية 60 درجة
- علم النفس والاجتماع الدرجة الكلية 60 درجة