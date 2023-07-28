الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يزور كنترول تصحيح الثانوية العامة استعدادًا لإعلان النتيجة

وزير التعليم
وزير التعليم

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية، عاد إلى أرض الوطن فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من مشاركته في قمة رأس المال البشري في إفريقيا 2023.

وأكد المصدر أن الدكتور رضا حجازي، سيزور، اليوم الجمعة، الكنترول الرئيسي للثانوية، للاطلاع على اللمسات النهائية لنتيجة الثانوية العامة 2023.

وأضاف أن الدكتور رضا حجازي، سيقوم بعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثم اعتمادها وإعلانها في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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