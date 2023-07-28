الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

كم نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد العلمية

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

كم نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد العلمية تنال هذه الكلمات اهتمام طلاب وطالبات الشعبة العلمي للثانوية العامة 2023 للاطمئنان على مؤشرات النجاح في المواد العلمية لحين إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي.

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا ورابط النتيجة

كم نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد العلمية

 

نوضح في التقرير التالي نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد العلمية وفق ما أعلنه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي كي يطمئن الطلاب على موادهم.

 

  • نسبة النجاح في مادة الكيمياء

بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء 88.9%، و بلغ عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية2.4% من إجمالي عدد الطلاب.

 

  • نسبة النجاح في مادة الفيزياء

نسبة النجاح في مادة الفيزياء 91% وبلغت نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 

 

  • نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا

بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجيولوجيا 91.1%، وبلغت نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.   

 

  • نسبة النجاح في مادة الرياضات التطبيقية

بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات التطبيقية  88.5%، وبلغت نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.   

 

آخر أخبار موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

 

عدد طلاب الشعبة العلمية لامتحانات الثانوية العامة 2023 

 

يبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 في الفترة من الاثنين 12 يونيو وحتى الخميس 13 يوليو ما يصل إلى 391671 طالب وطالبة.

 

ويبلغ عدد طلاب شعبة العلمي رياضة 98658 طالب وطالبة.

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 

 

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها من خلال رابط موقع الدستور الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي. 

 

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة  من هنا 

https://natega.dostor.org/

 

مع العلم أنه من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال أيام وذلك وفق تصريح وزير التربية والتعليم الذي أعلن أن نتيجة الثانوية العامة ستظهر في بداية شهر أغسطس أي الأسبوع القادم؛ مباشرة بعد انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات كي يحصل كل طالب على حقه كاملًا بدقة وشفافية. 

 

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