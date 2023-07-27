أسماء أوائل طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية في السويس

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية أسماء أوائل طلاب الشهادة الثانوية الازهرية بالشعبتين العلمية والأدبية.



وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الازهرية الدكتور مؤمن الهواري، إن قائمة أوائل القسم العلمي شملت الطالب عبد الرحمن أحمد منصور بمعهد المستقبل النموذجي وحصل على مجموع 632 درجة بنسبة 97.23%.



واحتل أربعة فتيات المراكز الثاني والثالثة والرابعة والخامسة، وهن بسملة أسامة مصطفى البهنسي بمعهد فتيات المستقبل النموذجي والحاصلة على مجموع 629 درجة بنسبة نجاح 96.77%، والطالبة منة الله سليم عبد الله على بمعهد فتيات المستقبل النموذجي حصلت أيضا على مجموع 629 درجة بنسبة نجاح 96.77%.



وفي المركز الرابع الطالبة مريم محمد السيد منصور، بمعهد فتيات السويس حاصلة على 622 درجة، بنسبة 95.69%، تليها في قائمة الأوائل سارة مختار علي هريدي أحمد بمعهد فتيات السويس بمجموع 621 درجة نسبة نجاح 95.54%.



أما أوائل القسم الأدبي فهن: المركز الأول الطالبة مريم رفعت مصطفى رضوان معهد فتيات السويس بمجموع 596 درجة، بنسبة 90.32 %، والثانية حفصة أسامة كامل علي فتيات السويس بمجموع 556 درجة، بنسبة 88.25%، وفي المركز الثالث الطالبة حبيبة ناصر السيد محمود بمعهد فتيات السويس بمجموع 550 درجة، 87.30%.



وجاءت في المركز الرابع الطالبة خديجة محمود محمد محمود عبدالمجيد فتيات السويس بمجموع 543 درجة، بنسبة 86.19%، في المركز الخامس الطالب عبدالله أحمد محمد عثمان بمعهد المستقبل النموذجي، بمجموع 536 درجة بنسبة نجاح 85.08%.

وكان الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد تقدم بالتهنئة لطلبة وطالبات الثانوية الأزهرية فور إعلان النتيجة.