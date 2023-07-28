الجمعة 28 يوليو 2023
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نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة البحر الأحمر برقم الجلوس

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي سيتم الاعلان عن النتيجة وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الثانوية العامة من خلال التسجيل علي موقع جريده الدستور (من هنا)، ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/ والذي سيتم تحميل النتيجة عليه فور اعتمادها ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلاله.


مؤشرات النجاح في امتحانات مواد الجيولوجيا والرياضيات التطبيقية وعلم النفس والاجتماع

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة الجيولوجيا والتي بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.  

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 في القليوبية

كم نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد العلمية

كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتي بلغت 88.5% ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.  

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

فيما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 7.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.

نتيجة نتيجه الثانويه العامه وزارة التربية والتعليم جريدة الدستور تيجة الثانوية العامة

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