الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتيجة الثانوية العامة.. كيف يستعد الطلاب للمرحلة الجامعية واختيار الكلية المناسبة؟

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

تعتبر نتيجة الثانوية العامة من أهم المحطات في حياة الطلاب، حيث تحدد مسارهم المهني والأكاديمي في المستقبل، حيث إنها فترة مهمة تتطلب التخطيط والاستعداد الجيد للمرحلة الجامعية المقبلة، فعندما يحين وقت الالتحاق بالجامعات المختلفة، يواجه الطلاب تحديات جديدة تتطلب منهم الاستعداد الجيد واتخاذ الخطوات الصحيحة.

يعد الاستعداد الجيد للمرحلة الجامعية أمرًا حاسمًا لنجاح الطلاب وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، من خلال وضع خطة مهنية، واختيار الجامعة المناسبة، وتنمية المهارات الأكاديمية والشخصية.

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة عزة السمان، خبيرة الإرشاد النفسي والتربوي، بعض النصائح والإرشادات للطلاب الذين يخططون للالتحاق بالجامعات المختلفة.

وضع خطة مهنية: 
قبل الالتحاق بالجامعة، يُنصح الطلاب بتحديد مجال تخصصهم المهني المستقبلي، وقد يتطلب هذا البحث والاستكشاف لاكتشاف اهتماماتهم ومهاراتهم. من خلال وضع خطة مهنية مبكرة، يتمكن الطلاب من توجيه اختياراتهم الأكاديمية واتخاذ القرارات المناسبة.

البحث عن المؤسسة الجامعية المناسبة: 
يجب على الطلاب البحث عن المؤسسات الجامعية التي تتناسب مع اهتماماتهم واحتياجاتهم الأكاديمية والمادية، كما يجب الأخذ في الاعتبار أمور مثل التخصصات المتاحة، طول المدة الزمنية للدراسة، وتكاليف الدراسة والمعيشة في المدينة التي توجد بها الجامعة.

تطوير المهارات الأكاديمية والشخصية: 
قبل الالتحاق بالجامعة، يمكن للطلاب تنمية مهاراتهم الأكاديمية والشخصية المهمة، حيث يمكنهم تحسين مهاراتهم في القراءة والكتابة والاستماع والتحدث باللغة الإنجليزية، وتطوير مهارات البحث والتطوير الذاتي.

الإعداد المادي والمالي: 
يجب على الطلاب وضع خطة مالية قبل الالتحاق بالجامعة، كما يجب أن يتم تحديد التكاليف المتوقعة للدراسة والإقامة والمصروفات الشخصية، وهل تناسب المقدرة المالية في حالة الاغتراب.

التواصل والاستفسار: 
ينبغي للطلاب أن يتواصلوا مع مستشاري الجامعة أو مع الطلاب الذين يدرسون في الجامعة المراد الالتحاق بها، للاستفسار عن المزيد من التفاصيل حول الجامعة وتجربة الحياة الجامعية.

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