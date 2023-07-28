تفاصيل حفل راغب علامة ونانسى عجرم فى العلمين الجديدة

يلتقي الجمهور المصري والعربي مساء اليوم مع النجمين راغب علامة ونانسي عجرم على مسرح الأرينا الجديد بمنطقة العلمين في حفل غنائي ينطلق الساعة السادسة مساءً حتى 12 ليلًا بحفلات موسيقية استعراضية راقصة.

ويقدم الثنائي باقة من الأغاني المتنوعة والجديدة التي يحبها جمهورهما.

وكانت أسعار التذاكر كالتالي:

تذاكر الدرجة الأولى:

يصل سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 35 ألف جنيه لـ10 أفراد

تذاكر الدرجة الثانية:

يصل سعر تذكرة الدرجة الثانية إلى 750 جنيهًا

تذاكر الدرجة الثالثة:

يصل سعر تذكرة الدرجة الثالثة إلى 650 جنيهًا

تذاكر الدرجة الرابعة:

يصل سعر تذكرة الدرجة الرابعة إلى 350 جنيهًا

تذاكر الدرجة الخامسة:

يصل سعر تذكرة الدرجة الخامسة إلى 250 جنيهًا.