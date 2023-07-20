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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف وإنتاج البيض بكفر الشيخ سليم

محافظة الغربية
محافظة الغربية

استكمل محافظ الغربية، جولاته الميدانية اليومية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال قيامه بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات بمركز ومدينة طنطا، وذلك بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

بدأت الجولة التفقدية، بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع المحافظ استمرار الأعمال داخل عنبري الإنتاج والتربية، بالمشروع والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، وتم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما تفقد المحافظ المرحلة النهائية من مشروع كورنيش الغفران إلى جانب تفقد أعمال توسعة ورصف وتطوير مدخل مدينة طنطا من طريق المحلة الكبرى، حيث يتم توسعة الطريق تمهيدًا لرصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية.

وفي ذات السياق تفقد رحمي أعمال رصف طريق ترعة الملاحة، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري جديد بطول 3 كم وبعرض 8 أمتار، بداية من كوبري شنودة حتى كوبري نفيا، ويعمل على تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، إلى جانب تفقد طريق ميت حبيش البديل بمركز طنطا والذي يتم إنشاؤه بطول 1.8 كم وبعرض 9 أمتار لفتح محور مروري جديد موازي لمدخل طريق السنطة.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة عمارات الأوقاف بالعجيزي، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والمياه إلى جانب الرصف وطلاء واجهات العمارات.

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الإكتفاء الذاتي الان الإكتفاء الذات الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا الدكتور محمود عيسى التنموية والخدمية الدكتور مهندس أحمد عطا تحقيق السيولة المرورية تحقيق الاكتفاء الذاتي توفير فرص عمل جديدة سيولة المرورية المشروعات التنموية والخدمية توفير فرص عمل

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