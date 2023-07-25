كاميرا "الحياة اليوم" ترصد أجواء الاحتفال من داخل مول العلمين

رصد أحمد غنيم، مراسل قناة “الحياة”، تطورات الأجواء في مدينة العلمين الجديدة، وعلق:" الأجواء أكثر من رائعة، ودرجات الحرارة في العلمين نظرًا لطبيعتها الساحلية، أفضل بكثير من القاهرة".

العالم علمين

وأكد مراسل “الحياة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تحدث الآن، داخل مول العلمين صاحب التصميم الأندلسي، لذا يتبادل المواطنون الصور والفيديوهات مع الأقارب والأصدقاء من داخل هذا المول.

وتابع:" هذا المول غير متوقف على الجانب الترفيهي بل به عدد كبير من الخدمات، لذا هذا المول بمثابة شارع تجاري متكامل".

مول العلمين

واستطرد:" المول يتم فتحه في تمام الساعة 10 صباحًا حتى الـ3 فجرًا، وبالتالي المول وجهة من الوجهات التي يذهب إليها المواطنون عند نزولهم مدينة العلمين".

وأشار إلى أن الخميس المقبل سيكون بداية انطلاق الحفلات الفنية، على أن تكون البداية مع الفنان أحمد سعد والجمعة مع الفنانة نانسي عجرم وراغب علامة.