الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاميرا "الحياة اليوم" ترصد أجواء الاحتفال من داخل مول العلمين

مول العلمين
مول العلمين

رصد أحمد غنيم، مراسل قناة “الحياة”، تطورات الأجواء في مدينة العلمين الجديدة، وعلق:" الأجواء أكثر من رائعة، ودرجات الحرارة في العلمين نظرًا لطبيعتها الساحلية، أفضل بكثير من القاهرة". 

العالم علمين

وأكد مراسل “الحياة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تحدث الآن، داخل مول العلمين صاحب التصميم الأندلسي، لذا يتبادل المواطنون الصور والفيديوهات مع الأقارب والأصدقاء من داخل هذا المول. 

وتابع:" هذا المول غير متوقف على الجانب الترفيهي بل به عدد كبير من الخدمات، لذا هذا المول بمثابة شارع تجاري متكامل". 

مول العلمين

واستطرد:" المول يتم فتحه في تمام الساعة 10 صباحًا حتى الـ3 فجرًا، وبالتالي المول وجهة من الوجهات التي يذهب إليها المواطنون عند نزولهم مدينة العلمين". 

وأشار إلى أن الخميس المقبل سيكون بداية انطلاق الحفلات الفنية، على أن تكون البداية مع الفنان أحمد سعد والجمعة مع الفنانة نانسي عجرم وراغب علامة.

أحمد غنيم مراسل الحياة الحياة مول العلمين الحياة اليوم

الأكثر قراءة

لماذا لا يستطيع الرجل البقاء دون زواج بعد وفاة الزوجة؟.. استشارى نفسى تجيب

التحقيق فى واقعة العثور على جثة بائع فى منزله بروض الفرج

الأرصاد: الأسبوع المقبل بداية انكسار الموجة الحارة

"تاون جاس": بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة إضافة الرائحة بالتبيين

صعق كهربائى ينهى حياة طالب فى أطفيح

للعاملين بـ"بترو تريد".. تعليمات السلامة خلال انقطاع الكهرباء (انفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا