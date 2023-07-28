وسام فتوح: اتحاد المصارف العربية ينظم تجمع مصرفي واستثماري في لبنان 3 أغسطس

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ان اتحاد المصارف العربية ينظم تجمع مصرفي واستثماري عربي في لبنان لهذا العام، بمشاركة قادة القطاع المصرفي ورجال الأعمال في العالم العربي.

وأضاف "فتوح" أن الملتقى ينظمه الاتحاد بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العرب والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، يومي الخميس والجمعة في 3 و4 أغسطس في فندق فينيسيا – بيروت برعاية وحضور وزير الاقتصاد والتجارة، الأستاذ أمين سلام تحت عنوان "الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال".

- حرصٌ مشترك على التعاون والتكامل في مجالات متعددة من الاقتصاد

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ، تأتي أهمية هذا الحدث في التوقيت المناسب، حيث يعاني لبنان من تحديات جوهرية تستلزم دعمًا وتعاونًا عربيًا مكثفًا. الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والتمويل فيما بين القطاعات الاقتصادية العربية، مع التركيز على القطاع المصرفي والقطاعات التجارية، فيفتخر بالمشاركة النشطة لخبراء ومستثمرين واقتصاديين ومصرفيين عرب، الذين يجمعهم حرصٌ مشترك على التعاون والتكامل في مجالات متعددة من الاقتصاد. ومن خلال توفير منصة للحوار والتبادل، سيتيح ى الفرصة لتقديم واستكشاف السياسات والخدمات والفرص التي يمكن أن تعزز تحقيق هذا الهدف.

وتابع في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان، يعد هذا التجمع نقطة تحول حاسمة، فهو يقدم للمستثمرين العرب منصة فريدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في لبنان والتعرف عن قرب على إمكانيات هذه الاستثمارات التي قد تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار، وخاصة الاستثمار في القطاع المصرفي والقطاع الزراعي.

الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مشتركة لتعزيز الاقتصاد اللبناني وتقوية التعاون الاقتصادي العربي. وكاتحاد مصارف عربية ندعو جميع القادة ورجال الأعمال والمستثمرين العرب للمشاركة في هذا الحدث الهام والمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في لبنان والعالم العربي.

- أبرز المشاركين في الملتقى

ومن ابرز المشاركين: محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، و الدكتور جوزف طربيه رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والشيخ محمد جراح الصباح رئيس لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية لاتحاد المصارف العربية، و الدكتور حمد الحساوي الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، والدكتور عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، والدكتور زياد خلف رئيس مجموعة خلف ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، و فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، و عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، و معالي الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، والبروفيسور إبراهيم الدخيري أمين عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، و الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والدكتور عبد المجيد بنعمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، و وفود عربية من: اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، الاتحاد العام للخبراء العرب، والاتحاد العربي للتطوع.