الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إسعاد يونس تروج لحلقتها مع محمود سعد على منصة "ووتش إت"

اسعاد ومحمود سعد
اسعاد ومحمود سعد

روجت الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس لحلقتها مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه ضمن فقرات sold out، على منصة "ووتش إت" وذلك بنشرها لصورة ترويجية للحدث على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت إسعاد على الصورة وقالت: "هنتقابل أنا والأستاذ محمود سعد وطبعًا إنتوا هتكونوا معانا على منصة WATCH IT  الأصلية في برنامج Sold out Interviews، مستنياكم يوم السبت 24 يونيو الساعة 8.30 مساءً على مسرح الفلكي".

وانتقلت عروض برنامج سولد أوت الفترة الحالية إلى مسرح الفلكي بمنطقة وسط القاهرة، والذي صُور عليه عدد من الحلقات التي أذيعت الفترة الماضية، ومنها حلقة النجم أمير عيد مطرب فريق "كايروكي"، وعدد من عروض "ستاند أب كوميدي"، وذلك في إطار جولة البرنامج للتصوير في مختلف مسارح جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن يتم تصوير عدد من الحلقات الجديدة بقيادة الإعلامي محمود سعد وبمشاركة الجمهور.

يذكر أن برنامج "SOLD OUT" يستهدف كل الفئات العمرية حيث تعد تجربة فنية متكاملة قائمة على الاهتمام بالفنون وصناع المحتوى وخلق تجربة للجمهور لحضور عروض فنية بجودة عالية على مسارح مصر في القاهرة وخارجها ويضم ثلاث نسخ لثلاث فقرات، والنسخة الأولى بعنوان "SOLD OUT Interviews" عبارة عن جلسة حوارية يقدمها الإعلامي محمود سعد مع النجوم والمشاهير، ويشارك الجمهور فيها.

والنسخة الثانية بعنوان "SOLD OUT Music" تقدم حفلات لأبرز النجوم والطرب، أما النسخة الثالثة بعنوان "SOLD OUT Comedy" فيتم تقديم فقرات ستاند أب كوميدي ومواهب كوميدية ترفيهية خلالها.

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