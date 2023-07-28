الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يترأس المؤتمر الإيبارشي للمرحلة الثانوية بالغردقة

الأنبا عمانوئيل عياد
الأنبا عمانوئيل عياد

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، المؤتمر الإيبارشي للمرحلة الثانوية، بالغردقة، تحت شعار "Google it".

قامت اللجنة الإيبارشية القائمة على خدمة المرحلة الثانوية بالإيبارشية، بقيادة الأب ملاك ناجي، بالإشراف على المؤتمر، الذي شارك فيه العديد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومسؤولو المرحلة.

دار المؤتمر حول "بعض المفاهيم المغلوطة عن الله والنمو والنضوج الروحي والاجتماعي"، انطلاقًا من الآية المقدسة اختبروا كل شيء وتمسكوا بالحسن اجتنبوا كل نوع للشر".

تضمن المؤتمر الفقرات التالية: الصلوات والتسبيح، رتبة توبة والسجود أمام القربان المقدس، بالإضافة إلى صلاة القداس الإلهي اليومي.

واحتوت فقرات المؤتمر أيضًا على بعض الجولات الترفيهية، بمدينة الغردقة، وشواطئها.

كما احتفل أبناء نشاط إيمان ونور " العائلة السعيدة "، لخدمة ذوي الهمم بالقوصية، بالعيد الرابع والعشرين لتأسيسه ( 1999 – 2023 )، وذلك خلال الأمسية الروحية التي نظمها ابناء العائلة، مساء أمس بدير راهبات المحبة بالقوصية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي الذي ترأسه صاحب النيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، بمشاركة القمص انطون رزق الله، راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية، وبحضور الأخوات راهبات المحبة، وخدام النشاط والمخدومين وأسرهم، وأبناء الرعية.

خلال العظة شكر صاحب النيافة الرب على المناسبة المباركة وعلى نعمته العاملة فى قلوب ونفوس ذوي القدرات الخاصة والتى تقود من يتأملها إلى الإقرار بمحبة الله ورحمته الفائقة لكل شخص، كما شكر نيافته خدام النشاط لجهودهم فى رعاية ذوي الهمم، كما دعاهم أن يتأملوا النعم والبركات التى ينالونها فى شرف خدمة لذوي الهمم.

وفى نهاية العظة دعا نيافة المطران الجميع إلى النمو فى محبة الله وخدمته حتى يتمجد اسم الرب وينتشر ملكوت فى القلوب.

عقب القداس الإلهي قدم نشاط العائلة السعيدة حفلاً تخلله عدد من الفقرات الروحية والفنية مثل عمل مسرحي، وعدد من الترانيم واغنية، قام بأدائهم خدام النشاط والمخدومين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بتقديم من جاكلين كرم مسئولة النشاط بالقوصية.

شارك فى حضور الاحتفالية الفنية عدد من القيادات المحلية من المهتمين بقضايا ذوي الهمم بمدينة القوصية، وهم د. خالد عبدالعال مدير الإدارة الصحية، مصطفى محسب مدير التفتيش المالى والاداري بالصحة بالمعاش، امال بهجات مدير مدرسة مهران خلاف الاعدادية وامين التثقيف والتدريب بحزب مستقبل وطن، وجيهان كرم مدير مدرسة الاعدادية بنين وامينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالقوصية.

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