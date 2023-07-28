وصلت بالسلامة.. تونى ماهر يرزق بمولودته الأولى "نور"

رزق الفنان توني ماهر بطفلته الأولى “نور” اليوم الجمعة، معربا عن سعادته الشديدة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك “توني” صورة له برفقة مولودته عبر “انستجرام” وعلق: “وقال الله ليكن نور فكان نور، نور توني ماهر وصلت بالسلامة”.

واحتفل الفنان تونى ماهر بزواجه فى فبراير من العام الماضى 2022، خلال حفل عائلى حضره أصدقاؤه وعائلته، وحرص أصدقاؤه على نشر مجموعة من الصور له بدأت من داخل الكنيسة، مرورا إلى حفل الزفاف، الذى شهد رقصه بصحبة أصدقائه احتفالاً بتلك المناسبة .

ويشارك توني ماهر فى تصوير دوره فى فيلم سر عودة طاقية الإخفا مع محمود الليثي ونانسي صلاح وليلى عز العرب، مؤكدا على أنه يقدم شخصية مختلفة خلال العمل متمينا أن تنال اعجاب الجمهور.