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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تردد قناة الحياة على النايل سات 2023

جريدة الدستور

مع تميز مجموعة قنوات الحياة بعرض محتوى متميز شغل بال الجمهور معرفة تردد قناة الحياة على النايل سات 2023 عبر جوجل، لما تعرضه قنوات الحياة من خريطة برامجية متميزة، تلبي من اهتمامات الجمهور لمسلسلات درامية وأفلام ومسرحيات ومن برامج إخبارية وترفيهية، من خلال باقة قنواتها المكونة من: قناة الحياة الحمراء، وقناة الحياة الزرقاء التي تعرض المسلسلات القديمة، وتكون مجانا دون أي اشتراك.

تردد قناة الحياة على النايل سات 2023

وتستعرض “الدستور”  تردد قناة الحياة على النايل سات 2023 في السطور القادمة.

تعتبر قناة الحياة هي من أشهر القنوات المصرية حيث أن انطلقت قناة الحياة الفضائية بأول مرة عام 2008 من قبل “رجال أعمال مصريين”، وتعتبر قناة الحياة هي بين الأكثر مشاهدة في شهر رمضان الماضي.

تردد قنوات الحياة الجديد 2023

قناة الحياة الحمراء:

  • التردد: 12207
  • 11564 (H)
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز 27500.

تردد قناة سي بي سي دراما على القمر الصناعى نايل سات 2023

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 الجديد على القمر الصناعى النايل سات وعرب سات

تردد قنوات الحياة الجديد

  • القمر التردد FEC/SR الجودة تردد قنوات الحياة نايل سات 12206  (H) 27500 – 5/6 SDاسم القناة على قائمة القنوات “AL Hayah”
  • تردد قنوات الحياة التردد: 12206 الاستقطاب: H. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. الجودة: HD اسم القناة: الحياة. معامل الترميز: 27500
  • تردد قناة الحياة مسلسلات القمر التردد FEC/SR الجودة تردد قناة الحياة مسلسلات نايل سات 12206  (H) 27500 – 5/6 SD اسم القناة على قائمة القنوات “AL Hayah”
  • تردد قناة الحياة مسلسلات التردد: 12206 القمر الصناعي: Nilesat الاستقطاب: H. معامل تصحيح الخطأ: ⅚. معامل الترميز: 27500.
  • تردد قناة الحياة دراما على النايل سات القمر التردد FEC/SR الجودة تردد قناة الحياة دراما نايل سات 11353 (H) 27500 – 5/6 SD اسم القناة على قائمة القنوات “AL Hayah”
  • تردد قناة الحياة دراما التردد: 11353 القمر الصناعي: Nilesat الاستقطاب: H. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. معامل الترميز: 27500.
  • تردد قناة الحياة والناس الجديد القمر التردد FEC/SR الجودة تردد قناة الحياة والناس نايل سات 11564 (H) 27500 – 3/4 SD اسم القناة على قائمة القنوات “AL Hayah”
  • تردد قناة الحياة والناس التردد: 11564 القمر الصناعي: Nilesat الاستقطاب: H معامل تصحيح الخطأ: ¾. معامل الترميز: 27500. الجودة: SD.

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