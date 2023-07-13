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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة سي بي سي دراما على القمر الصناعى نايل سات 2023

قناة سي بي سي
قناة سي بي سي

تردد قناة سي بي سي دراما على القمر الصناعى نايل سات 2023.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر “جوجل”.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى:

تردد قناة سي بي سي دراما على القمر الصناعى نايل سات  2023 SD

 

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجودة:   SD

تردد آخر لقناة سى بى سى دراما  على النايل سات بجودة HD

التردد: 11785

الاستقطاب: الرأسي

القمر الصناعي: نايل سات

الاتجاه: 5/6

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD

تتعرف على تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد 2023

القمر الصناعى : النايل سات 

تردد: 11390 

الاستقطاب : افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

تردد قناة النهار دراما 2023 عبر نايل سات

-تردد قناة سي بي سي اكسترا الجديد 2023 

القمر صالناعى:نايل سات 

تردد : 11390 .

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

تردد قناة سي بي سي العامة 2023  على النايل سات 

القمر الصناعي :نايل سات 

تردد: 11785 

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تعرف على خطوات ضبط قناة سي بي سي 2023 على النايل سات

هناك عدة خطوات لابد من اتباعها فى حالة الرغبة فى ضبط تردد قناة سى بى سى  2023 على القمر الصناعى نايل سات  وهى كالتالى:

- استخدام الريموت كنترول والضغط على زر موافق

- الضغط على كلمة " تركيب" من القائمة الرئيسية 

- اختيار إضافة قناة،  ثم اختيار اسم القمر الصناعي.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

مسلسلات عرضتها شاشة سى بى سى دراما فى رمضان الماضى 2023 

عرضت سى بى سى دراما عدد كبير من المسلسلات الدرامية التى لاقت نجاحا كبيرا وحققت نسبة مشاهدة كبيرة فى رمضان الماضى 2023 ومنها مسلسل عملة نادلة لنيلى كريم ومسلسل جميلة لريهام حجاج ومسلسل 1000 حمدالله على السلامة ومسلسل رسالة الإمام  للفنان خالد النبوى وأروى جودة ونضال الشافعى :

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