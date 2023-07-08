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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تردد قناة النهار دراما 2023 عبر نايل سات

تردد قناة النهار
تردد قناة النهار

يحظى تردد قناة النهار دراما 2023 على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لعرض مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية العربية عبر شاشتها يوميا بالإضافة إلى برامج ترفيهية والسياسية والفنية والثقافية والاجتماعية تخاطب عدد كبير من المواطنين بمختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية في محافظات الجمهورية.

بالتفاصيل.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قناة النهار

تعرف على تردد قناة النهار دراما على النايل سات

تردد قناة النهار دراما 2023 نايل سات

يستطيع عشاق الأعمال الدرامية ضبط تردد قناة النهار دراما 2023 والتي تعد واحدة من القنوات الفضائية التي تملكها شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك لمشاهدة أفضل المسلسلات الكوميديا و الرومانسية و الدرامية والبرامج الترفيهية بالإضافة إلى الرسوم المتحركة والبرامج التي تخاطب الأطفال في المجتمعات العربية خلال ساعات اليوم الـ 24 ساعة حيث تحرص الشركة على متابعة الجمهور من خلال الإحداثيات الجديدة دون تشويش أو انقطاع للإرسال كما يلي:-

قناة النهار 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد : 11785.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة النهار ON

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد : 11488.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة النهار ON +2

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد : 11430.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
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تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب فى كأس الأمم الأفريقية

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لمتابعة مباريات الدوري|تردد قناة أون تايم سبورت hd

تردد قناة ON E عبر نايل سات 

يمكن ضبط إشارة بق قناة أون إي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات عبر الإحداثيات التالية:-

قناة ON

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد : 10864.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة  ON E

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد : 10853.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة ON Drama

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد : 11861.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

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تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

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تردد قناة أون تايم سبورت 2023 على نايل سات وطريقة الضبط

تردد قناة CBC عبر نايل سات 

قناة CBC

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد : 11785.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة CBC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد : 11488.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ : ¾.

قناة CBC سفرة

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد : 11390.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ : ¾.

قناة CBC إكسترا

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد : 11380.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ : ¾.

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