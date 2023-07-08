تردد قناة النهار دراما 2023 عبر نايل سات

يحظى تردد قناة النهار دراما 2023 على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لعرض مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية العربية عبر شاشتها يوميا بالإضافة إلى برامج ترفيهية والسياسية والفنية والثقافية والاجتماعية تخاطب عدد كبير من المواطنين بمختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية في محافظات الجمهورية.

تردد قناة النهار دراما 2023 نايل سات

يستطيع عشاق الأعمال الدرامية ضبط تردد قناة النهار دراما 2023 والتي تعد واحدة من القنوات الفضائية التي تملكها شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك لمشاهدة أفضل المسلسلات الكوميديا و الرومانسية و الدرامية والبرامج الترفيهية بالإضافة إلى الرسوم المتحركة والبرامج التي تخاطب الأطفال في المجتمعات العربية خلال ساعات اليوم الـ 24 ساعة حيث تحرص الشركة على متابعة الجمهور من خلال الإحداثيات الجديدة دون تشويش أو انقطاع للإرسال كما يلي:-

قناة النهار

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة النهار ON

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11488.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة النهار ON +2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة ON E عبر نايل سات

يمكن ضبط إشارة بق قناة أون إي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات عبر الإحداثيات التالية:-

قناة ON

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 10864.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة ON E

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة ON Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة CBC عبر نايل سات

قناة CBC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة CBC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11488.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

قناة CBC سفرة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

قناة CBC إكسترا

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

اقرأ أيضا

تردد قناة ناشيونال جيوغرفيك