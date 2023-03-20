الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بالتفاصيل.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قناة النهار

جريدة الدستور

أعلنت قناة النهار عن خريطة الأعمال الدرامية المعروضة على شاشتها في شهر رمضان، والتي تضم عددا من ألمع النجوم في مصر.

وتعرض قناة "النهار" على شاشتها 5 أعمال درامية خلال موسم مسلسلات رمضان 2023.

وتضم القائمة مسلسلات:

-بابا المجال 
بطولة: مصطفي شعبان– رياض الخولي– نسرين أمين- سوسن بدر
إخراج: أحمد خالد موسى
- مسلسل "رمضان كريم" 
بطولة: بيومي فؤاد– سيد رجب- سلوى عثمان– صبري فواز
إخراج: سامح عبدالعزيز

-مسلسل "ستهم" 
بطولة روجينا– محمد عبدالحافظ– نانسي صلاح- ياسين التهامي
اخراج: رءوف عبدالعزيز

- "تلت التلاتة"
بطولة: غادة عبدالرازق– مي سليم– ليلي أحمد زاهر– صلاح عبدالله 
إخراج: حسن صالح

- "وعود سخية" 
بطولة: حنان مطاوع– نضال الشافعي– ريم البارودي- سماح أنور- عبير صبري
إخراج: أحمد حسن

كما تعرض قناة النهار برنامج "العرافة" في رمضان، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويهتم البرنامج بكشف أسرار المشاهير ونجوم المجتمع في مصر.

ويعد برنامج «العرافة» واحداً من أشهر البرامج في مصر وهو امتداد لبرامج تقدمها بسمة وهبة في رمضان من كل عام، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

تعيين هشام عز العرب رئيسًا غير تنفيذى لمجلس إدارة «بنك CIB»

دفاع المتهمين بـ«صيدلى حلوان»: موكلى متفوق علميًا ويوم الواقعة كان بيلعب بلايستيشن

عودة المقاول المصري للقارة الأفريقية.. وخبراء: «بوابة حقيقة لإعمار القارة السمراء»

وزير القوى العاملة يُسلم دروعًا لـ 55 من الأمهات المِثاليات

سهرة مع آل باتشينو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

سلمان إسماعيل

لا تسحقوا إنسانية شنودة

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»