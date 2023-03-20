بالتفاصيل.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قناة النهار

أعلنت قناة النهار عن خريطة الأعمال الدرامية المعروضة على شاشتها في شهر رمضان، والتي تضم عددا من ألمع النجوم في مصر.

وتعرض قناة "النهار" على شاشتها 5 أعمال درامية خلال موسم مسلسلات رمضان 2023.

وتضم القائمة مسلسلات:

-بابا المجال

بطولة: مصطفي شعبان– رياض الخولي– نسرين أمين- سوسن بدر

إخراج: أحمد خالد موسى

- مسلسل "رمضان كريم"

بطولة: بيومي فؤاد– سيد رجب- سلوى عثمان– صبري فواز

إخراج: سامح عبدالعزيز

-مسلسل "ستهم"

بطولة روجينا– محمد عبدالحافظ– نانسي صلاح- ياسين التهامي

اخراج: رءوف عبدالعزيز

- "تلت التلاتة"

بطولة: غادة عبدالرازق– مي سليم– ليلي أحمد زاهر– صلاح عبدالله

إخراج: حسن صالح

- "وعود سخية"

بطولة: حنان مطاوع– نضال الشافعي– ريم البارودي- سماح أنور- عبير صبري

إخراج: أحمد حسن

كما تعرض قناة النهار برنامج "العرافة" في رمضان، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويهتم البرنامج بكشف أسرار المشاهير ونجوم المجتمع في مصر.

ويعد برنامج «العرافة» واحداً من أشهر البرامج في مصر وهو امتداد لبرامج تقدمها بسمة وهبة في رمضان من كل عام، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.