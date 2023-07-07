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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لمتابعة مباريات الدوري|تردد قناة أون تايم سبورت hd

تردد قناة أون تايم
تردد قناة أون تايم سبورت hd

يبحث الكثير من جمهور الكرة عن تردد قناة أون تايم سبورت hd لمتابعة مباريات كرة القدم في البطولات المحلية المختلفة، من بطولة الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس مصر، وبطولة السوبر المصري، وكذلك مباريات كأس الرابطة، وتعتبر قنوات أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية في مصر، وتضم عددًا من البرامج المختلفة، ويعمل بها باقة من ألمع الإعلاميين الرياضيين، كذلك تقوم باستضافة النقاد والمحللين الرياضيين وخبراء التحكيم، واللاعبين القدامى، وذلك للتعليق على أحداث الكرة المصرية، وللحصول على تردد قناة أون تايم سبورت hd تقدم لكم “الدستور” كافة الترددات للقنوات المختلفة لأون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت hd

تردد قناة أون تايم سبورت 1 

القناة: ON Time Sports 1.

 القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2  

القناة: ON Time Sports 2.

 القمر الصناعي: NileSat.

التردد : 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 

القناة: ON Time Sports 3.

 القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت  SD

 القمر الصناعي: NileSat.

تردد قناة أون تايم اسبورت: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

مباريات الدوري غداً على أون تايم سبورت 

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباريات الجولة الـ33 للدوري المصري الممتاز، والذي ينطلق غداً السبت بلقاء فيوتشر والزمالك كما تذاع أيضاً عبر قنوات أون تايم سبورت مباراة الإتحاد السكندري والأهلي ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ21 من جولات الدوري المصري الممتاز.

من بينهم الزمالك وبيراميدز| المباريات المتبقية للأهلي في الدوري 2023

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 على نايل سات وطريقة الضبط

أبرز الإعلاميين الرياضيين بقناة أو تايم سبورت

ومن أبرز الإعلاميين لقناة أون تايم سبورت مدحت شلبي وأحمد شوبير وإبراهيم فايق وسيف زاهر وإبراهيم عبد الجواد ونيرة الأحمر، كما يتم استضافة اللاعبين القدامى لتحليل أداء الفريق الفني ومن أبرزهم الكابتن طه إسماعيل حازم إمام وعماد متعب ووليد صلاح الدين.

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