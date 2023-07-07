تسهم مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز، في وضع الشكل النهائي لجدول الدوري، وموقع الفرق في الترتيب، وحسم الصراع على تحديد المربع الذهبي، وعلى الفرق المهددة بالهبوط، لذا ستكون مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري لها أهمية كبيرة لدى الفرق وستشهد منافسة قوية.

مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري

وتنطلق الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز غدًا السبت، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل وتكون المباريات على النحو التالي:

فيوتشر × الزمالك

وتنطلق أولى مواجهات الإسبوع الـ 33 للدوري المصري الممتاز غدًا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بين نادي فيوتشر والزمالك، والصراع على المركز الثالث بينهم.

فاركو × المصري

ويستأنف الدوري مبارياته يوم الأحد بلقاء نادي فاركو والمصري البورسعيدي، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الداخلية × الإسماعيلي

وفي صراع الهبوط تحسم المواجهة المقبلة بشكل كبير الفريق القريب للهبوط إلى القسم الثاني، في حال فوز أحد الفريقين من أطراف تلك المباراة، حيث يستضيف استاد السويس المواجهة التي تجمع بين الداخلية والإسماعيلي، وذلك يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

غزل المحلة × البنك الأهلي

كما يستضيف فريق نادي غزل المحلة نظيره نادي البنك الأهلي، على استاد المحلة وذلك يوم الإثنين المقبل، الموافق 10 يوليو الجاري حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

طلائع الجيش × أسوان

وتنطلق صافرة بداية لقاء فريقي طلائع الجيش وأسوان يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز

ويختتم فريقي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز لقاءات يوم الإثنين المقبل حيث تقام المباراة بإستاد المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سموحة × إنبي

وتقام مباراة سموحة وانبي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الإتحاد السكندري × المقاولون العرب

ويستضيف استاد الإسكندرية لقاء الإتحاد السكندري والمقاولون العرب في ختام مباريات الأسبوع الـ 33 من جولات الدوري المصري حيث تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة.