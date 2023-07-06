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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فريق فيوتشر، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز، والقنوات الناقلة لأحداث المباراة.

ويتابع جمهور الفارس الأبيض أخبار مباريات فريقهم في البطولات المختلفة، وكذلك البحث عن موعد مباراة الزمالك القادمة، للاستمتاع بمشاهدة نادي الفن والهندسة والاستمتاع بمباراتهم في البطولات التي يشارك

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويضرب نادي الزمالك موعدا مع نظيره نادي فيوتشر، ضمن منافسات الأسبوع الـ 33 من جولات الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف اللقاء استاد السلام وذلك في تمام الساعة 9:00 من مساء يوم السبت المقبل، الثامن من شهر يوليو الجاري بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

وتنقل المباراة التي تجمع فيوتشر والزمالك في الدوري المصري الممتاز قناة أون تايم سبورت ويتم إتاحة قنوات تعليق مختلفة للاستمتاع بمشاهدة المباراة وكذلك ايضا يتم إجراء تغطية كاملة لأحداث المباراة قبلها وبعدها ورصد كافة الكواليس حول اللقاء، كما يتم اجراء لقاءات مع اللاعبين عقب المباراة، وايضا نقل المؤتمر الصحفي عبر الهواء مباشرة، والتعليق على الأداء الفني للفريقين من خلال الاستوديو التحليلي لقنوات أون تايم سبورت والذي يضم باقة من ألمع نجوم الكرة السابقين وكذلك النقاد الرياضيين وخبراء التحكيم لكشف كافة ملابسات القرارات التحكيمية.
 

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الزمالك وفيوتشر في الدوري

وتعتبر هذه المباراة مباراة هامة للفريقين فهي بالنسبة لكل منهما بمثابة حياة أو موت فالفارق بين كل منهما في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز مركز واحد، حيث يحل نادي فيوتشر في المركز الثالث ونادي الزمالك في المركز الرابع والفارق بينهما نقطتين فقط.

وفي حال فوز الزمالك بالمباراة فيتمكن من تغيير ترتيبه في الدوري ليصبح المركز الثالث ويتأخر فيوتشر الى المركز الرابع كذلك فريق فيوتشر يسعى الى الخروج الآمن من تلك المباراة وعدم التفريط في مركزه والخروج أما بنقطة واحدة ليحافظ على الفارق بينه وبين الزمالك كما هو في حال التعادل او بخطف الفوز والابتعاد عن المنافسة والتمسك مركزه بالدوري.

وخاض نادي الزمالك 31 مباراة خلال الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز استطاع ان يحقق 56 نقطه منهم بينما فريق فيوتشر فقد خاض 32 مباراة استطاع أن يحقق 58 نقطة.

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