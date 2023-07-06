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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يطلب حكامًا أجانب لمباراة الأهلى

مباراة الأهلى والزمالك
مباراة الأهلى والزمالك

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين حكم أجنبي لتولي مباراة القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره وغريمه الأهلي، والتي تقام يوم الخميس الموافق 13 يوليو، في الساعة الثامنة والنصف مساءً، ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد الساعات المقبلة مخاطبة مجلس إدارة نادي الزمالك اتحاد الكرة، من أجل تعيين حكام أجانب لمباراة القمة أمام الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة إدارة نادي الزمالك الاستعداد لمواجهة التدريبات الجماعية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو

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