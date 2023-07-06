ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز لمواصلة الانتصارات.. وتأهيل دونجا استعدادا لمواجهة فيوتشر

كالورس أوسوريو مدرب
كالورس أوسوريو مدرب الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، التي أقيمت صباح اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة نادي فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وتحدث "أوسوريو" مع اللاعبين عن ضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة خلال الفترة الحالية لمواصلة الانتصارات والاستعداد للمرحلة المقبلة، وحرص المدير الفني  على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية التي يقوم اللاعبون بتنفيذها استعدادا للمباراة المقبلة أمام فيوتشر.

- مشاركة عمرو السيسي لاعب الوسط بشكل كامل في المران الجماعي


وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الخميس، مشاركة عمرو السيسي لاعب الوسط بشكل كامل في المران الجماعي.

وكان اللاعب قد خاض تدريبات  تأهيلية فقط خلال مران أمس الأربعاء ولم يشارك في الفقرات الفنية والخططية وفقا لقرار الجهاز الفني منعا لتعرضه للإرهاق، بعد مشاركته في  شوط كامل خلال  مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأخيرة في كأس مصر.

وأدى عمرو السيسي الفقرة التأهيلية والبدنية، بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية خلال  المران الصباحي، كما أدى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، وقام اللاعب بالركض حول الملعب بجانب أداء تدريبات تأهيلية  متنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

التدريبات الجماعية الزمالك والمقاولون الزمالك والمقاولون العرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو جلسة أوسوريو مع اللاعبين فيوتشر

الأكثر قراءة

صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزى" تثير ضجة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

"الدستور" أول منصة إعلامية مصرية تنضم لـ Threads

الطيار محمد عليان مساعدًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

أول دعوى قضائية.. مؤلفون ينتفضون ضد "chat GPT": ينتهك حقوق النشر

بسبب المخدرات.. ابن يعتدي على والديه وشقيقته ويطردهم من منزلهم بكفر الزيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا

عاجل
"الدستور" أول منصة إعلامية مصرية تنضم لـ Threads