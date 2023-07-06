أوسوريو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز لمواصلة الانتصارات.. وتأهيل دونجا استعدادا لمواجهة فيوتشر

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، التي أقيمت صباح اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة نادي فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وتحدث "أوسوريو" مع اللاعبين عن ضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة خلال الفترة الحالية لمواصلة الانتصارات والاستعداد للمرحلة المقبلة، وحرص المدير الفني على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية التي يقوم اللاعبون بتنفيذها استعدادا للمباراة المقبلة أمام فيوتشر.

- مشاركة عمرو السيسي لاعب الوسط بشكل كامل في المران الجماعي



وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الخميس، مشاركة عمرو السيسي لاعب الوسط بشكل كامل في المران الجماعي.

وكان اللاعب قد خاض تدريبات تأهيلية فقط خلال مران أمس الأربعاء ولم يشارك في الفقرات الفنية والخططية وفقا لقرار الجهاز الفني منعا لتعرضه للإرهاق، بعد مشاركته في شوط كامل خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأخيرة في كأس مصر.

وأدى عمرو السيسي الفقرة التأهيلية والبدنية، بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية خلال المران الصباحي، كما أدى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، وقام اللاعب بالركض حول الملعب بجانب أداء تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.