موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في نهائي بطولة إفريقيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى والمغرب فى نهائى بطولة إفريقيا والتشكيل المتوقع، هو ما يشعل اهتمامات جماهير كرة القدم المصرية، بعدما نجح المنتخب فى جذب أنظار كافة الجماهير المصرية له عقب نجاحه فى حجز بطاقة التأهل الرسمى لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على غينيا بهدف نظيف فى مباراة نصف النهائى.

ويتطلع منتخب مصر الأولمبى لتحقيق الفوز على نظيره المغربى فى المباراة النهائية، للحفاظ على اللقب الذى يحمله «أولمبى الفراعنة».

وصعد منتخب مصر للنهائى الإفريقى بعد الفوز على غينيا فى مباراة نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب المغربى مستضيف البطولة للنهائى بعد تخطى عقبة مالى 4/3 بركلات الترجيح لانتهاء المباراة فى وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى والمغرب فى نهائى بطولة افريقيا والقنوات الناقلة

يلتقى منتخب مصر الأولمبى مع نظيره المغربى فى الحادية عشر من مساء يوم السبت القادم، على ستاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، فى المباراة النهائية ببطولة أفريقيا تحت 23 عامًا.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت المباراة على الهواء مباشرًا، عبر قناة beIN Sports HD 4.

تشكيل منتخب مصر الأولمبى المتوقع أمام المغرب فى نهائى بطولة افريقيا

حراسة المرمى.. حمزة علاء.

خط الدفاع .. حاتم سكر وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق وأحمد عيد.

خط الوسط .. أحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وأحمد عاطف قطة وإبراهيم عادل.

خط الهجوم .. أسامة فيصل ومحمود صابر.

قائمة منتخب مصر الأولمبى فى بطولة افريقيا تحت 23 عامًا

حراسة المرمى.. حمزه علاء - علي الجابرى - محمد سيحا.

خط الدفاع.. حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد مغربي - أحمد عيد - محمد أشرف بكري - عمر فايد - حاتم محمد سكر.

خط الوسط.. علي زعزع - محمود جهاد - أحمد عاطف قطه - محمد شحاته - أحمد فوزي - أحمد كوكا - محمد سمير - عماد ميهوب - محمود صابر - مصطفى سعد ميسي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم.. أسامة فيصل - عبد الرحمن أجويرو.