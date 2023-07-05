تعليق رامى رضوان على تأهل منتخب مصر لأوليمبياد "باريس 2024"

أشاد الإعلامي رامي رضوان بمنتخب مصر الأوليمبي، قائلًا: "بالأمس ضرب عصفورين بحجر".

وأضاف رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، أن منتخب مصر الأوليمبي حقق إنجازين بفوز، لافتًا إلى أن فوز المنتخب الأوليمبي المصري بالأمس على منتخب غينيا، أهّله إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، كما أهّله إلى أوليمبياد باريس 2024م.

وأوضح أنه يجب أن ننظر أيضًا إلى فكر المدير الفني البرازيلي ميكالي، حيث قام بعمل شغل محترم جدًا، لافتًا إلى أن هذا المدرب متخصص في التعامل مع هذه الفئة العمرية، حيث كان هذا المدير الفني هو نفسه المدير الفني لمنتخب البرازيل الأوليمبي، وأحرز معه الميدالية الذهبية في أوليمبياد ريو دي جانيرو في 2016م، معقبًا: "لو رصدنا مسيرة هذا الرجل مع المنتخب الأوليمبي سنجدها طيبة جدًا".

وأشار إلى أن ميكالي خاض مع المنتخب 17 مباراة ما بين مباريات رسمية وودية، وفاز المنتخب الأوليمبي خلال الـ17 مباراة، في 10 منها وتعادل في 7، ولم يتلق أي هزيمة.