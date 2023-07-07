تعرف على ترتيب الدورى المصرى قبل الجولة 33

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 33 من أكثر الموضوعات بحثًا، خاصة بعد فوز النادي الأهلي على نظيره نادي الإسماعيلي في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما، والتي دعمت موقف الأهلي في الصدارة وأثرت بالسلب على موقف نادي الإسماعيلي في ترتيب الدوري المصري الممتاز وجعلته ينافس على الهبوط بشكل كبير، لذا فان الجولات القليلة المقبلة ستكون لها تأثير كبير على الشكل النهائي للدوري هذا الموسم وقبل خوض النادي الأهلي المباراة المؤجلة أمام الاتحاد السكندري خلال الأسبوع الجاري نتعرف على ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 33 من جولات الدوري.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 33

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 28 22 6 0 52 7 +45 72 2 بيراميدز 31 20 7 4 50 20 +30 67 3 فيوتشر 32 15 13 4 32 19 +13 58 4 الزمالك 31 16 8 7 46 28 +18 56 5 المصري البورسعيدي 31 10 14 7 31 32 -1 44 6 المقاولون العرب 32 9 16 7 34 29 +5 43 7 إنبي 32 12 6 14 32 38 -6 42 8 الاتحاد السكندري 31 12 6 13 35 37 -2 42 9 فاركو 32 9 14 9 29 29 0 41 10 سموحة 32 8 12 12 33 42 -9 36 11 البنك الأهلي 32 8 11 13 34 40 -6 35 12 سيراميكا كليوباترا 32 6 16 10 29 30 -1 34 13 الإسماعيلي 32 7 13 12 30 37 -7 34 14 طلائع الجيش 32 7 12 13 30 41 -11 33 15 أسوان 32 8 9 15 29 40 -11 33 16 الداخلية 32 6 14 12 28 40 -12 32 17 غزل المحلة 32 8 8 16 25 45 -20 32 18 حرس الحدود 32 4 9 19 18 43 -25 21

وتنطلق الجولة الـ 33 للدوري المصري يوم السبت 8 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم الأربعاء 12 من الشهر ذاته.