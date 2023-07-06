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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة وتردد القنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي القادمة

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة لها، بعد فوز المارد الأحمر على نادي الإسماعيلي في مباراة أمس بالدوري المصري الممتاز، يسعى الأحمر إلى السيطرة على المواجهات المقبلة للفوز بها وحسم لقب الدوري لهذا الموسم لصالحه.

ويسعى الأهلي لحصد اللقب من جديد بعد غيابه الموسمين الماضيين، واستحواذ القلعة البيضاء عليه، لذا فإن جمهور النادي الأهلي يبحث باستمرار عبر موقع ومحرك البحث «جوجل» عن موعد مباراة الأهلي القادمة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وعن موعد مباراة الأهلي القادمة فستكون مع فريق الإتحاد السكندري ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ21  يوم السبت المقبل، الموافق الثامن من شهر يوليو الجاري، حيث يستضيف اللقاء استاد برج العرب، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي  والاتحاد السكندري

ويحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره الاتحاد السكندري في الاسكندرية على ملعب برج العرب وينقل اللقاء عبر الهواء مباشره قنوات أون تايم سبورت كما يتم تحليل اللقاء من خلال الاستوديو التحليلي الذي يضم مجموعة من النقاد الرياضيين والمحللين والإعلاميين الرياضيين حيث تعتبر القناة هي الناقلة والمالكة لحقوق بث مباريات الكرة المصرية للبطولات المحلية.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 على نايل سات وطريقة الضبط

ترددات قنوات أون تايم سبورت 

ويمكن متابعة المباريات بعد ضبط ترددات قناة أون تايم سبورت عبرها الاقمار الصناعية التالية:

تردد قنوات اون تايم سبورت على النايل سات 

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853 

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي 

تصحيح الخطأ:5/6.

تردد قنوات اون تايم سبورت على العرب سات

التردد: 11641 

الإستقطاب: عمودي 

معدل الترميز: 27500

  تصحيح الخطأ:3/4.

تردد قنوات اون تايم سبورت على هوت بيرد

التردد 11373 

الاستقطاب: أفقي 

 معدل الترميز:27500 

 تصحيح الخطأ:⅚.

الأهلي في الدوري الموسم الحالي

وخاض النادي الأهلي خلال هذا الموسم 28 مباراة وهو أقل الفرق خوضا للمباريات، ورغم ذلك فهو الأكثر من حيث النقاط وهو المتصدر لجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة حيث فاز 22 مباراة وتعادل 6 مباريات ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن خلال مشواره في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي  “2022 - 2023”.

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