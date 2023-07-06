موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 2023 والقنوات الناقلة، يشغل اهتمامات جماهير القطبين، لما تمثله هذه المباراة من أهمية لدى جماهير الناديين، حيث تعتبر مباراة القمة بمثابة بطولة خاصة لدى الجماهير.

وتكتسب مباراة القمة القادمة أهمية خاصة لدى جماهير الأهلى، نظرًا لكونها المباراة التى سيتوج على أثرها النادى الأهلى بلقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الثالثة والأربعين فى تاريخه في حالة الفوز.

ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز

الأهلى برصيد 72 نقطة من 28 مباراة

بيراميدز برصيد 67 نقطة من 31 مباراة

فيوتشر برصيد 58 نقطة من 32 مباراة

الزمالك برصيد 56 نقطة من 31 مباراة

ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى يوم السبت القادم في المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والعشرين، وفى نفس اليوم يلعب الزمالك مع فيوتشر في مباراة الجولة الثالثة والثلاثين بالمسابقة.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 2023

يلتقى الأهلى والزمالك على ستاد القاهرة الدولى فى تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 13ـ7ـ 2023، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وانتهت مباراة الدور الأول والتى جمعت الفريقين في الأسبوع الرابع عشر بالدورى، بفوز الأهلى بثلاثة أهداف نظيفه، سجلهم محمد شريف هدفين، ومحمود كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تنقل مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" مباراة القمة التى تجمع بين الأهلي والزمالك على الهواء مباشرًا، ويصاحب المباراة استديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل الكروى فى مصر.

أزمة تواجه مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تواجه مباراة الأهلى والزمالك أزمة، بسبب رفض الزمالك إسناد مهمة قيادة المباراة لطاقم تحكيم مصرى، وأرسلت إدارة الزمالك لاتحاد الكرة لطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبى، فى ظل الأخطاء التحكيمية التى يرتكبها الحكام فى المبارايات الأخيرة على حسب تصريحات إدارة الزمالك.

ظهور أول لاوسوريو وثالث لكولر فى مباريات القمة

تعتبر مباراة القمة القادمة هى الأولي للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك، حيث لم يسبق لاوسوريو قيادة الزمالك فى أى مباراة أمام الأهلى، على عكس السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، واالذى يخوض كتيبة الشياطين الحمر للمرة الثالثة أمام الزمالك، حيث كانت البداية عندما قاد كولر الأهلى للفوز على الزمالك فى كأس السوبر المصرى بالإمارات بنتيجة هدفين نظيفين فى نهاية أكتوبر الماضى، وعاد وقاد الأهلى للفوز على الزمالك بثلاثية فى الأسبوع الـ14 بالدوري خلال يناير الماضي.