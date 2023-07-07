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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

من بينهم الزمالك وبيراميدز| المباريات المتبقية للأهلي في الدوري 2023

المباريات المتبقية
المباريات المتبقية للأهلي في الدوري 2023

المباريات المتبقية للأهلي في الدوري 2023 بعد خوضه مباراته الأخيرة أمام فريق نادي الإسماعيلي، والذي انتهت بفوزه بهدف دون رد، ليمهد الطريق إلى الفوز بلقب الدوري الذي غاب عنه في الموسمين الماضيين، ويبحث جمهور الأهلي بشكل مستمر على محرك “جوجل” العالمي لمعرفة المباريات المتبقية للأهلي في الدوري 2023 وكم يتبقى للأهلي لرفع الدرع الغالية.

المباريات المتبقية للأهلي في الدوري 2023

ويتبقى للنادي الأهلي 6 مباريات في الدوري المصري الممتاز، حيث يعتبر هو أقل الفرق خوضا للمباريات وله 4 مؤجلات بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوزه بها للمرة الحادية عشر في تاريخه، واليكم المباريات المتبقية للأهلي في الدوري 2023.

الإتحاد السكندري × الأهلي 

ويستضيف استاد برج العرب اللقاء الذي يجمع فريق نادي الإتحاد السكندري بالنادي الأهلي وذلك في تمام الساعة 7:00 من مساء غدًا السبت الثامن من شهر يوليو الجاري بتوقيت القاهرة.

الأهلي × الزمالك

وينتظر جمهور الكرة المصرية لقاء القمة الذي يجمع بين قطبي الكرة في مصر وهو النادي الأهلي والنادي الزمالك، وذلك يوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر يوليو الجاري، حيث يستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهره ومكه المكرمة.

مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

المقاولون العرب × الأهلي

ويخوض النادي الأهلي مباراته ضمن منافسات الأسبوع الـ34 أمام فريق نادي المقاولون العرب حيث يحل المارد الأحمر ضيفا على ذئاب الجبل يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجاري وتنطلق بداية اللقاء من استاد المقاولون العرب في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي × حرس الحدود

وفي يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، تنطلق المباراة التي تجمع النادي الأهلي بنظيره نادي حرس الحدود حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من استاد القاهرة الدولي.

بيراميدز × الأهلي

وفي يوم 23 من شهر يوليو الجاري يستضيف استاد الدفاع الجوي المباراة المؤجلة من الاسبوع 28 التي تجمع نادي بيراميدز بنظيره النادي الأهلي حيث تنطلق المباراه في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المصري البورسعيدي × الأهلي 

وفي السادس والعشرون من الشهر الجاري يخوض المارد الأحمر آخر مبارياته في الدوري المصري الممتاز حيث يستضيف فريق المصري البورسعيدي النادي الأهلي في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة.

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