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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

يشغل أذهان عشاق كرة القدم المصرية ومحبين النادي الأهلي معرفة موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث سيستعد لخوض مباراة جديدة في بطولة الدوري الممتاز في ضروري بهذا الموسم 2022/2023، وذلك بحثاً عن الفوز والاقتراب وتكون خطوة جديدة من أجل الحسم للقب الدوري المحلي.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

وذلك عندما سيواجه نظيره فريق الاتحاد السكندري، من ضمن منافسات المباراة المؤجلة في الجولة الحادية والعشرين بمسابقة الدوري المصري، والتي ستقام على أرضية ستاد “برج العرب” في محافظة الإسكندرية.

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة.

وحقق الفريق الأول بكرة القدم في النادي الأهلي وتكون تحت قيادة السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك فوزًا هامًا على نظيره النادي الإسماعيلي، بهدف دون رد، بالمواجهة التي قد جمعت بينهما في مساء أول أمس الأربعاء بأرضية ستاد “برج العرب” في محافظة الإسكندرية، من ضمن منافسات الجولة المؤجلة في الأسبوع الثامن عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز في هذا الموسم 2022/2023.

وبهذه النتيجة سيواصل الفريق الأول في كرة القدم في النادي الأهلي بصدارته لجدول ترتيب في بطولة الدوري المصري الممتاز بهذا الموسم، وذلك يكون برصيد 72 نقطة، بينما قد تجمد رصيد الإسماعيلي في النقطة رقم 34 بالمركز الثالث عشر.

الأهلي سيقترب من حسم لقب الدوري الممتاز

واقترب الفريق الأول في كرة القدم في النادي الأهلي، من الحسم للقب بطولة الدروي المصري الممتاز في هذا الموسم 2022/2023، وذلك عقب الفوز على النادي الإسماعيلي بالجولة الماضية ورفع رصيده لحوالي 72 نقطة، إذ سيتبقى للمارد الأحمر 5 نقاط فقط من أجل حسم اللقب الغائب عن خزائن الفريق بآخر موسمين لصالح الغريم التقليدي في نادي الزمالك.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي القادمة وتردد القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

وتذاع مباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري منافسات المباراة المؤجلة في الجولة الحادية والعشرين بمسابقة الدوري المصري، والتي ستقام على أرضية ستاد “برج العرب” بالإسكندرية، من خلال قناة أون تايم سبورتس بوجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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