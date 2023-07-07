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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تحديد موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

كأس السوبر الإفريقي
كأس السوبر الإفريقي

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل نهائي، على موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي، والتي ستجمع فريقي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

وعلم "الدستور" من مصدر بـ"كاف"، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، حددت خلال اجتماعها المنعقد اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، يوم الأول من سبتمبر المقبل، موعدًا لإقامة مباراة كأس السوبر، دون أن تحدد المكان الذي سيحتضن المباراة.

وكان مقررًا أن تقام مباراة كأس السوبر الإفريقي لعام 2023، أحد أيام 11، 12، 13 أغسطس المقبل، إلا أن "كاف" قرر تأجيل اللقاء لموعد لاحق.

وكان الأهلي قد أحرز لقب دوري أبطال إفريقيا (2022-2023)، وذلك عقب تحقيقه تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدف لمثله، في لقاء إياب الدور النهائي الذي أقيم بالدار البيضاء، بعد أن استفاد ممثل الكرة المصرية من فوزه ذهابًا بالقاهرة، بهدفين لهدف.

بينما توج اتحاد العاصمة، بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب يانج أفريكانز، بالفوز عليه ذهابًا في دار السلام، بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر الفريق الجزائري على أرضه إيابًا، بهدف نظيف.

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