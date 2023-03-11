السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على تردد قناة النهار دراما على النايل سات

صورة
صورة

تردد قناة النهار دراما على النايل سات.. يبحث الجمهور ومستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر موقع البحث جوجل، ومن خلال البحث عبر موقع التغريدات المصغر تويتر عن تردد قناة النهار دراما على النايل سات، مع اقتراب موعد شهر رمضان ٢٠٢٣ والتي ستعرض العديد من الأعمال الفنية حصريا.

وتستعرض قناة النهار دراما العديد من المسلسلات الخاصة بشهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٣ هذا العام.


ويرصد الدستور تردد قناة النهار دراما على النايل سات، في سياق السطور التالية.


تردد قناة النهار دراما على النايل سات هو:

التردد:11785.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

وتبث قناة النهار One على تردد 11488 أفقي معدل الترميز 27500 على القمر المصري نايل سات وتبث قناة النهار One+2 على تردد 11430 رأسي بمعدل ترميز 27500 على القمر نايل سات.

تردد قناة أون دراما على نايل سات 2023


تستطيع من خلال متابعتك لقناة النهار دراما مشاهدة ومعرفة كل ما يخص الأمور الطبيبة التطورات الطبية الحديثة من خلال البرامج الطبيعة التي تتم إذاعتها على القناة بالإضافة غلى متابعة الأخبار أيضا ومعرفة ما يحدث حول العالم لحظة بلحظة ولكي تحصل على القناة سنوضح لك التردد الخاص بالقناة على النايل سات وهو:

التردد: 11390.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 25700.

معامل التصحيح: 4/3.

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تردد قناة أون دراما على نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2023 

وتستعرض قناة النهار دراما العديد من المسلسلات الخاصة بشهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٣ هذا العام والتي ستعرض حصريا عليها ليشاهدوا الجمهور نجوم الفن المفضلين لديهم في أحدث ظهور لهم من أعمال فنية مميزة وعامة تعرض. لأول مرة.

ويظهر نجوم الفن عبر شاشات قناة أون دراما من خلال العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات التي ستعرض عبر قناة النهار دراما.

cbc استطاعت التواصل الإجتماعى فيسبوك التردد الأعمال الفنية السوشيال ميديا قناة النهار One

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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