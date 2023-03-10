الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة أون دراما على نايل سات 2023

قناة أون دراما
قناة أون دراما

قبل انطلاق شهر رمضان المبارك 2023 زاد البحث عن تردد قناة أون دراما على نايل سات لمتابعة الأعمال الدرامية التي تعرض عبر شاشتها خلال شهر رمضان وتضمن مجموعة هائلة من نجوم الفن حيث تحظى على نسب مشاهدة عالية طوال العام نظرا لاختيار فقرات هائلة تهم كافة أفراد الأسرة المصرية من الكبار والصغار.

تردد قناة أون دراما على نايل سات 2023

يسعى الكثير من عشاق المسلسلات الدرامية حاليا إلى ضبط تردد القنوات الفضائية وعلى رأسهم قناة ON Drama للاستمتاع بمشاهدة المسلسلات الرمضانية خلال الموسم المقبل 2023 والذي يتنافس فيه مجموعة مميزة من مجوم الفن خلال شهر رمضان المبارك 2023/1444 ويمكن ضبط القناة وفقا للإحداثيات التالية:-

قناة ON Drama

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11862.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

قناة ON Drama

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 10853.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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خريطة قناة ON Drama في رمضان 2023

 

بدأت قناة ON Drama في عرض البرمو الدعائي لكافة المسلسلات التي ستذاع عبر شاشتها خلال شهر رمضان المبارك 2023 /1444 والتي يتنافس فيها مجموعة كبيرة من نجوم الفن وهي كما يلي:-

  • مسلسل الكبير أوى الجزء السابع بطولة الفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد وبيومي فؤاد ومحمد سلام.
  • مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان احمد العوضي والفنانة سهير المرشدي والفنان ماجد المصري.
  • مسلسل سره الباتع بطولة حنان مطاوع وهالة صادق وريم مصطفي واحمد السعدني وحسين فهمي وأحمد فهمي.
  • مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال.
  • مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين.
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خطوات ضبط قناة ON Drama عبر الريسيفر

يمكن ضبط تردد قناة أون دراما على نايل سات قبل شهر رمضان المبارك 2023 من خلال الخطوات التالية:-

اختيار القائمة الرئيسية من جهاز التحكم " الريموت".

تحديد نوع التثبيت بالضغط على كلمة الاختيار اليدوي من القائمة الرئيسية.

اختيار القمر الصناعي من قائمة الأقمار الصناعية.

إدخال تردد القناة المراد تثبتها.

يتم اختيار بحث بعد تجميل القناة والضغط على كلمة تثبيت.

انتظار اكتمال التحميل والضغط على كلمة حفظ.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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