الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض مسلسل «الكبير أوى 7» فى رمضان 2023

الكبير أوى 7
الكبير أوى 7

زاد البحث عن مواعيد عرض مسلسل “الكبير أوي 7”، في رمضان 2023، بعد طرح أغنية ولعانة للفنان أحمد مكي، في سياق المسلسل الذي نال حب الجمهور بمختلف أعماره وفي انتظار موسمه الجديد رمضان 2023.

 

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 فى رمضان 2023

 

نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 فى رمضان 2023 والقنوات الناقلة له في انتظار ضحكة من القلب للموسم السابع.

وأعلنت مجموع قنوات ON عن عرضها الحصري لمسلسل الكبير أوي في جزءه السابع على قناة ON Drama وطرحت اغنية المسلسل ولعانة التي أثارت اعجاب الجمهور  وتشوقه لانتظار الموسم الجديد رمضان 2023.

مسلسل “الكبير أوي”، بطولة النجم أحمد مكي، الذي استطاع أن يسلب قلوب الجماهير على مدار 6 أجزاء ما جعلهم يبحثون عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 فى رمضان 2023.

قنوات ومنصات عرض الكبير أوي 7

يأتي مسلسل الكبير اوي 7 على قناة ON drama في تمام الساعة 6.

ويمكن مشاهدته من خلال منصة watch it وشاهد.

أغنية ولعانة 

وكان قد تم طرح أغنية  ولعانة ضمن الحملة الدعائية للمسلسل ويغنيها الفنان أحمد مكي على طريقة الراب.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة الفنانة رحمه أحمد التي تأتي بدور مربوحة زوجة الكبير التي نالت اعجاب الجمهور وحبه خلال دورها العام الماضي.

كذلك يشارك في البطولة الفنان محمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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