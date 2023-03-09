علاقة مشروعة.. دراما شيقة تحذر من خطر تفكك الأسرة على حياة الأبناء

فى إطار رومانسى اجتماعى، يشارك النجوم ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى فى مسلسل «علاقة مشروعة» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركتى «Media Hub سعدى- جوهر» و«Forever Drama- مها سليم»، والمقرر عرضه فى الموسم الدرامى الرمضانى المقبل.

ويتناول المسلسل، المكون من ١٥ حلقة، قصة حياة أسرة عادية ومستقرة لديها أبناء فى مرحلة المراهقة، وتتعرض الأسرة لعدة أحداث ومفاجآت تقلب حياة الجميع رأسًا على عقب.

ويناقش العمل عددًا من القضايا الاجتماعية الشائكة، على رأسها استقرار الأسرة وتأثير هدمها وتفككها على حياة الأبناء، بالإضافة إلى قضية العنف ضد المرأة وتسبب ذلك فى هدم العلاقة الزوجية والقواعد السليمة لبناء الأسرة.

داليا مصطفى: مشروع درامى لا يتكرر كثيرًا

أعربت النجمة داليا مصطفى عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل «علاقة مشروعة»، خاصة فى ظل تميز فريق العمل، والروح التى سادت الكواليس خلال فترة تصويره، بالإضافة إلى فكرة المسلسل، مشيدة بهذا المشروع الدرامى، الذى وصفته بأنه مميز ولا يتكرر كثيرًا.

وقالت: «أقدم خلال المسلسل شخصية مشوقة، وهى زوجة البطل، الذى يجسده ياسر جلال، التى تتعامل مع أبنائها فى فترة المراهقة والطفولة المتأخرة، وهى مع تقدمها مع زوجها فى العمر تحدث لهما الكثير من التحولات والأزمات التى تؤثر على حياتهما، خاصة أن الحياة بينهما فيها الكثير من المسئوليات».

وأشادت بالبناء الدرامى للعمل والنص المُحكم للكاتبة سماح الحريرى، مؤلفة المسلسل، واصفة إياها بأنها كاتبة متميزة ومتفوقة فى عملها.

وأضافت: «الخطوط الدرامية للعمل مميزة ومتقنة، وكل شخصية لها دورها المرسوم بدقة، الذى يضيف للعمل ككل ويسمح بالتشابك بين الشخصيات ويزيد من قوة الدراما».

مى عمر: أجسد شخصية «بثينة» ذات التحولات

فى محاولة لاستنساخ النجاح الذى تحقق بينهما فى مسلسل «الفتوة»، تعيد الفنانة مى عمر التعاون مع الفنان ياسر جلال فى ملسلسل «علاقة مشروعة»، وتقدم خلال الأحداث شخصية «بثينة»، التى تتميز بأنها شخصية قوية تتداخل علاقاتها مع عدد من أبطال العمل.

وتتسم شخصية «بثينة» بالعديد من المفاجآت غير المتوقعة، وتمر بعدد من التحولات خلال الأحداث، والتى تؤثر على علاقتها بباقى الشخصيات، وتجعل علاقتها بتلك الأطراف تبدو غير معتادة أو مألوفة، رغم أنها تتكرر أحيانًا فى الواقع.

ياسر جلال: تجربة تستحق الحماس

أعرب الفنان ياسر جلال عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل «علاقة مشروعة»، الذى يقدم خلاله شخصية درامية متميزة، موضحًا أنه لم يفقد حماسه لهذا العمل، رغم تأجيل عرضه من الموسم الدرامى الماضى.

وقال: «أتمنى أن يحوز المسلسل على إعجاب المشاهدين، خاصة بعد ما بذله فريق العمل من جهد كبير ليخرج المسلسل فى أفضل صورة، بالإضافة إلى ما يمتلئ به العمل من مفاجآت»، مشيدًا بالباقة الدرامية المتميزة التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام.