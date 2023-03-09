الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهند حسنى يجسد دور «ضابط جيش» ضمن أحداث مسلسل «الكتيبة 101»

مهند حسنى
مهند حسنى

يشارك الفنان مهند حسني في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "الكتيبة 101" بطولة الفنان عمرو يوسف، والفنان آسر ياسن، حيث يجسد مهند حسني خلال أحداث العمل دور "ضابط جيش".

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، وتضحياتهم من أجل سلامة وأمن الوطن.

والمسلسل يضم عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم: آسر ياسين، عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، وليد فواز، وآخرون ومن إخراج محمد سلامة.

يذكر أن آخر أعمال مهند حسني هو مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، ووائل ترك والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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