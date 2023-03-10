الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

cbc drama
cbc drama

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023.. يهتم عدد كبير من المتابعين في مختلف أنحاء الدول العربية بـ معرفة تردد قناة CBC على النايل سات الجديد، حيث تعتبر القناة واحدة من أشهر وأفضل القنوات المصرية المتخصصة في إذاعة المسلسلات والأفلام والبرامج الحصرية، و يتابعها الكثيرين.

وتزايد البحث حول تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023، عبر محركات البحث المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، إذ تُعد مجموعة قنوات cbc الفضائية المصرية واحدة من أهم القنوات التي تشهد شهرة واسعة نظرًا لما تقدم من برامج ومسلسلات مميزة عربية، على مدار اليوم بدون اقتطاع.

قناة cbc drama على نايل سات 2023

تستعرض «الدستور» من خلال هذه السطور تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023 بعد التحديث، كما يلي:

مسلسلات رمضان 2023 على قنوات cbc

قناة سي بي سي CBC دراما هي إحدى القنوات التابعة لشركة قنوات سي بي سي، وهي الشركة التي تم إطلاقها في سنة 2011 مـ، واستطاعت القناة منذ أن تأسست بلفت أنظار الجماهير إليها، وفقاً لاختيارها عدد متنوع ومختلف من مسلسلات الدراما المصرية والعربية والبرامج المختلفة.

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

  • التردد: 11785
  • الاستقطاب: الرأسي
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • الاتجاه: 5/6
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500
  • الجودة:   SD

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

  • التردد: 11785
  • الاستقطاب: الرأسي
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • الاتجاه: 5/6
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500
  • الجودة: HD

طريقة ضبط تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

  • اضغط على زر موافق في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى القائمة الرئيسية.
  • ثم اضغط على أيقونة “خيارات”.
  • ثم بعد ذلك اضغط على خيار التثبيت اليدوي.
  • أضف تردد قناتنا الموضح أعلاه.
  • أضف باقي البيانات مثل عامل الترميز والاستقطاب وما إلى ذلك.
  • اضغط على زر OK من الريموت كنترول.
  • انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة Lana على التلفزيون.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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