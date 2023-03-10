تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023.. يهتم عدد كبير من المتابعين في مختلف أنحاء الدول العربية بـ معرفة تردد قناة CBC على النايل سات الجديد، حيث تعتبر القناة واحدة من أشهر وأفضل القنوات المصرية المتخصصة في إذاعة المسلسلات والأفلام والبرامج الحصرية، و يتابعها الكثيرين.

وتزايد البحث حول تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023، عبر محركات البحث المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، إذ تُعد مجموعة قنوات cbc الفضائية المصرية واحدة من أهم القنوات التي تشهد شهرة واسعة نظرًا لما تقدم من برامج ومسلسلات مميزة عربية، على مدار اليوم بدون اقتطاع.

قناة cbc drama على نايل سات 2023

تستعرض «الدستور» من خلال هذه السطور تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023 بعد التحديث، كما يلي:

قناة سي بي سي CBC دراما هي إحدى القنوات التابعة لشركة قنوات سي بي سي، وهي الشركة التي تم إطلاقها في سنة 2011 مـ، واستطاعت القناة منذ أن تأسست بلفت أنظار الجماهير إليها، وفقاً لاختيارها عدد متنوع ومختلف من مسلسلات الدراما المصرية والعربية والبرامج المختلفة.

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

التردد: 11785

الاستقطاب: الرأسي

القمر الصناعي: نايل سات

الاتجاه: 5/6

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: SD

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

التردد: 11785

الاستقطاب: الرأسي

القمر الصناعي: نايل سات

الاتجاه: 5/6

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD

طريقة ضبط تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

اضغط على زر موافق في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى القائمة الرئيسية.

ثم اضغط على أيقونة “خيارات”.

ثم بعد ذلك اضغط على خيار التثبيت اليدوي.

أضف تردد قناتنا الموضح أعلاه.

أضف باقي البيانات مثل عامل الترميز والاستقطاب وما إلى ذلك.

اضغط على زر OK من الريموت كنترول.

انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة Lana على التلفزيون.