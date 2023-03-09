تردد قناة “دي ام سي” على نايل سات 2023، من ضمن الموضوعات التي تصدرت عمليات البحث عبر الإنترنت في الساعات الأخيرة استعداداً لموسم مسلسلات رمضان 2023.

ويبحث عشاق المسلسلات الرمضانية عن تردد قناة “دي ام سي” على نايل سات 2023، لأنها تقوم بتقديم مجموعة متميزة من البرامج وخصوصًا برامج الأسرة، لذلك يتزايد البحث عن تردد قناة “دي ام سي دراما” الجديدة على نايل سات، التي ستبث مسلسلات وأفلام وبرامج لا سيما مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك.

ولتوفير الوقت على عشاق ومتابعين المسلسلات الرمضانية، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية تردد قناة “دي ام سي” على نايل سات 2023 والعرب سات وأبرز البرامج على قناة “دي ام سي” وإليكم التفاصيل.

تردد قناة دي ام سي على نايل سات 2023

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الجودة: HD.

تردد قناة دي إم سي دراما الجديد 2023 dmc drama

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز:27500

تردد قناة دي إم سي على العرب سات 2023

تردد القناة من خلال البث عبر القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11450.

بينما معدل الاستقطاب: أفقي.

وكان معدل الترميز: 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبرز البرامج على قناة dmc

1 - "برنامج باب رزق" يقدمه الإعلامي يسري الفخراني ويعرض يوم الخميس الساعة 8 مساء.

2 - "قعدة رجالة الموسم الثاني" يقدمه (كريم فهمي – أحمد فهمي – باسل خياط) يعرض يوم الخميس الساعة 9 مساء.

3 - “برنامج أتوبيس السعادة” يقدمه الإعلامي أحمد يونس ويعرض يوم الأحد الساعة 11 مساء.

4 - "مساء dmc " يقدمه (رامي رضوان – إيمان الحصري) يعرض يومياً الساعة 10 مساء.