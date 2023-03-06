أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الخريطة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2023 المقرر عرضها خلال موسم رمضان المقبل، بالإضافة إلى القنوات العارضة، ويرصد الدستور خلال السطور التالية قائمة مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC.

مسلسلات رمضان 2023.. مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة ضمن مسلسلات رمضان 2023 للمخرج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان بجانب عدد من الفنانين من بيهم: زينة، ومي كساب، ومنة فضالي وهالة صدقي.

مسلسلات رمضان 2023.. مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو ضمن مسلسلات رمضان 2023 للمخرج حسين المنباوي، والذي يجمع في بطولته أمير كرارة ومي عز الدين بجانب مجموعة كبيرة من الأبطال.

مسلسلات رمضان 2023.. مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية مسلسلات رمضان 2023 للمخرج محمد شاكر خضير وبطولة الفنانة منى زكي، وهو ينتمى لأعمال الدراما القصيرة الـ 15 حلقة.

مسلسلات رمضان 2023.. مسلسل الصفارة

مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة ، حاتم صلاح، إنعام سالوسة ماريا أسامة نجمة برنامج الدوم، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وضيوف الشرف محمد رضوان ومحمود البزاوي وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدى.

مسلسلات رمضان 2023.. مسلسل سره الباتع

للمخرج خالد يوسف والمقرر عرضه على شاشة الحياة بالتزامن مع قناتي dmc و ON، وكشف برومو العمل الذى يعد ملحمة درامية تاريخية معاصرة، عن حكاية السلطان حامد (أحمد السعدنى) الذى وقف ضد الحملة الفرنسية على مصر، وورقة قديمة بها سر يحتاج تفسير حول مقاومة هذا السلطان للفرنسيين، وكنز مدفون يبحث عنه عده جهات، مع الربط بين الماضى والحاضر بالعديد من القصص والحكايات.

مسلسلات رمضان 2023.. مسلسل جميلة

يعرض على قناة ON بالتزامن مع قناتى cbc والحياة، والعمل بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



ويسجل "جميلة" التعاون الثانى على التوالى بين عبير صبرى وريهام حجاج بعد مسلسل "يوتيرن" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

