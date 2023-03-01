وجبة متنوعة.. DMC تُعلن عن خريطة مسلسلات رمضان 2023 والبوسترات الدعائية

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوسترات الدعائية لمسلسلات رمضان، والمقرر عرضها بشكل حصري عبر شاشة قنوات dmc خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023 والذي ينطلق بعد أيام قليلة، وخلال التقرير التالي نرصد قصص وأبطال مسلسلات قناة dmc حيث جاءت قائمة الأعمال المعروضة عبر شبكة قنوات dmc كالآتي:

مسلسل الصفارة

قررت الشركة المتحدة عرض مسلسل «الصفارة» من بطولة النجم أحمد أمين، المكون من ١٥ حلقة فقط، على شاشة «dmc».

تدور الأحداث حول شخصية «فؤاد» الذى يعمل مرشدًا سياحيًا ويكره ما آلت إليه حياته، فيقرر أن يسرق من أحد سكان سيوة قطعة أثرية فرعونية، عبارة عن «صفارة الملك توت»، مَن يستخدمها تعيده ثلاث دقائق فى الماضى ليغير ما يشاء، ثم يعود بعد الثلاث دقائق للزمن الحالى ليعرف ماذا سيغير بعدها فى حياته. يدخل البطل فى رحلة لتغيير ماضيه للوصول إلى كل أحلامه، ويقدم «أمين» غوصًا فى النفس البشرية وما تريده، بشكل كوميدى فانتازى خلال الأحداث.

يشارك فى البطولة محمود البزاوى وطه دسوقى وحاتم صلاح وآية سماحة، ومن تأليف محمود عزت وسارة هجرس، وإخراج علاء إسماعيل.

مسلسل الصفارة بطولة النجم أحمد أمين

مسلسل سوق الكانتو

تعرض قناة dmc مسلسل «سوق الكانتو»، للنجم أمير كرارة وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد شخصية شاب يدعى طه، ويسكن في منطقة شعبية يعمل في تجارة القماش.

ويقع الفنان أمير كرارة في حب فتاة يونانية، وهي الشخصية التي تظهر بها الفنانة مي عز الدين بالعمل، وتحدث بينهما قصة حب.

وتظهر الفنانة مي عز الدين، بشخصية مختفلة تمامًا وهى فتاة يونانية تدعى «راوية» وتتزوج طه الذى يجسد دوره أمير كرارة، في السر وتتصاعد الأحداث سريعًا، حيث تكتشف أنها حامل منه ولكنه يطلب منها إجهاض الطفل وهو الأمر الذي يجعلها في ورطة مع أهلها، لتخليها عنها.

يشارك في بطولة مسلسل "سوق الكانتو" إلى جانب أمير كرارة، كل من النجوم مي عزالدين، وفتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، عبدالعزيز مخيون، كمال أبورية، ضياء عبدالخالق، ومها نصار.

مسلسل «سوق الكانتو»

مسلسل جعفر العمدة



تدور أحداث المسلسل في حي «السيدة زينب»، ويعيش الفنان «محمد رمضان» مأساة بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، تستمر لسنوات بعد فقدان ابنه، فلا يعرف مصيره إذا كان حيًا أو ميتًا.

ويشارك في بطولة المسلسل مع الفنان محمد رمضان، كل من منة فضالي وإيمان العاصي ومي كساب وهالة صدقي، بيومي فؤاد، أحمد داش، سلوى عثمان، طارق الدسوقي، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وسيناريو وحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر.

مسلسل جعفر العمدة

رسالة الإمام

تعرض قناة dmc مسلسل رسالة الإمام وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عامًا بين نهاية القرن الثانى وبداية القرن الثالث الهجرى، إذ تشهد مصر فى هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتًا مذهبيًا، وضغوطًا اقتصادية ثقيلة، فى وسط كل هذه الأمور يزور الإمام محمد بن إدريس الشافعى مصر، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه فى تخطى البلاد هذه العقبات، وفى الوقت ذاته، يعيد مراجعة حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأى رغم ظهور ما يثبت خطأه ليس أمرًا محمودًا.

وشهدت فترة إقامة الإمام الشافعى فى مصر نزاعات شديدة على الحكم، وكان «السرى بن الحكم» و«عبدالعزيز الجروى» بطلى هذه النزاعات، حيث رأى كلاهما نفسه أحق بولاية مصر، وكلاهما حشد الجيوش ودبر المؤامرات للوصول لأغراضهما، واستخدما فى ذلك الكروت المتاحة أمامهما، من الأقباط المصريين، للأندلسيين الهاربين من بلادهم إلى الإسكندرية، وكذلك الصوفية.

ويشارك فى بطولة المسلسل، الفنانون أشرف عبدالغفور ومحمد الشرنوبى وأروى جودة وسلمى أبوضيف ونضال الشافعى وفرح بسيسو وخالد أنور، والمسلسل تأليف مريم نعوم وإخراج الليث حجو.

رسالة الامام

تحت الوصاية

تعرض قناة dmc مسلسل تحت الوصاية وتدور قصة المسلسل عن شخصية «حنان» المرأة الجميلة في منتصف الثلاثينات التي تقوم بدورها منى زكي وهى ربة منزل وأم لطفلين فاقدة الثقة في نفسها تكتفي فقط برعاية بيتها وطفليها، بعد وفاة زوجها لتجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري تمر بعثرات لتتحول من امرأة مستسلمة إلى تحديات تتخطاها تباعًا.. امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل.

ويشارك في بطولة مسلسل "تحت الوصاية" والمكون من 15 حلقة فقط بجانب النجمة منى زكي كل من الفنان دياب، ونهى عابدين، وأحمد خالد صالح، ورشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف كل من خالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تحت الوصاية

يحيى وكنوز

تعرض قناة dmc ضمن خطتها البرامجية خلال شهر رمضان المقبل مسلسل “يحيى وكنوز”و ضم الجزء الأول من المسلسل الكرتوني يحيي وكنوز الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2022، الفنان ياسر جلال، أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد العوضي، أشرف عبد الباقي، علاء مرسي، وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم ومن تأليف محمد عدلي ومن إخراج محمد عيد.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل المختلفة، مع حلقات المسلسل الكرتونى"يحيى وكنوز"، خلال عرضه فى موسم رمضان الماضى، وظهر من خلال متابعة الحلقات أن الفترة الزمنية للمسلسل هى عصر الأسرار القديمة، مع وجود عدد من الأحداث المهمة التاريخية.