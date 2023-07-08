زاد البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة عبر المنصات الإلكترونية قبيل ساعات فقط من انطلاق المباراة حيث تأهل المنتخب المصري للنهائي عقب فوزه نظيره الغيني بـ (1- 0) بينما فاز منتخب المغرب على منتخب مالي بركلات الترجيح (4-3) عقب التعادل في المباراة والشوطين الإضافيين (2-2).

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب فى كأس الأمم الأفريقية

تعد مجموعة قنوات bein sport هى القناة الرياضية الحاصلة على حقوق البث المباشر للمباراة التي تجمع بين مصر والمغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالإضافة إلى بعض القنوات الأخرى التي يمكن ضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب فى كأس الأمم الأفريقية وفقا لما يلي :-

قناة bein sport 4

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11054.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

الجودة: HD.

قناة الرياضية المغربية الأرضي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11476.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

الجودة: HD.

قناة Rti الإريفوارية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد : 12073.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

الجودة: HD.

قناة Ortb المفتوحة

القمر الصناعي: بيرت سات.

التردد : 12690.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

الجودة: HD.

قناة RTS1 السنغالية

القمر الصناعي: بيرت سات.

التردد : 3651.

الاستقطاب : يسار.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

الجودة: HD.

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبى والمغرب في كأس الأمم الإفريقية

تنطلق المباراة التي تجمع بين منتخب مصر الأوليمبى ومنتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مساء اليوم الموافق السبت 8 يوليو 2023 حيث يطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية والساعة العاشرة مساءا بتوقيت أبو ظبي والساعة التاسعة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي تعادل في أول مبارياته بالمجموعة أمام منتخب النيجر بدون أهداف قبل أن يحقق الفوز على منتخب مالي ثم فاز في المباراة الأخيرة بمجموعته على منتخب الجابون وفي مباراة الدور قبل النهائي فاز على غينيا ليتأهل إلى النهائي.

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