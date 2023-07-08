كولر يُحذر لاعبى الأهلى من صعوبة مباراة الاتحاد السكندرى

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين على مدار الـ48 ساعة في معسكر الفريق المغرب بالإسكندرية عقب لقاء الإسماعيلي، طالبهم بضرورة التركيز في لقاء الاتحاد السكندري وتعويض الأخطاء التي ظهرت خلال لقاء الدراويش.

وكشف مصدر مسئول أن كولر حذر اللاعبين خلال حديثه من الانشغال بمواجهة الزمالك المقبلة، مؤكدًا أن التركيز كله في لقاء الاتحاد، ولن تكون مباراة سهلة، خاصة أن المنافس لديه جماهير كبيرة وترغب في تصحيح مسار الفريق بالعودة للانتصارات.

وأضاف المصدر أن المدير الفني شدد في الجلسة على أن مباراة اليوم من أصعب المواجهات، لأنها تحسم اللقب بشكل كبير، وأيضًا بروفة قوية للوقوف على مستوى بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن كولر أكد أن الاتحاد يجيد اللعب أمام الفريق الكبير، ويمتلك لاعبين مميزين سواء من سبق له اللعب في الأهلي أو الزمالك والمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.

ولفت إلى أن المدير الفني طلب من لاعبي الفريق علاج السلبيات التي ظهرت بين المدافعين وحارس المرمي وعدم الربط، وأن تكرار الأخطاء الفردية ستكون النتائج صعبة؛ لأن المنافس يمتلك لاعبين مميزين مثل خالد الغندور وإسلام عبدالنعيم وناصر ناصر ومحمد محمود وعمارحمدي ومابولولو لوجاهز لخوض اللقاء.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على الإسماعيلي في الجولة الماضية بهدف دون رد، أحرزه الجنوب إفريقي بيرسي تاو.