يبحث عن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 8-7-2023 والقنوات الناقلة عبر المنصات الإلكترونية، الملايين من عشاق رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم، حيث تعد الرياضة الأولى عالميا في العالم ولها مشجعين في مختلف الدول، ويتم عرضها على القنوات الرياضية المختلفة.



جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 8-7-2023 والقنوات الناقلة

وزاد البحث عن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 8-7-2023 والقنوات الناقلة، وذلك لمتابعة العديد من البطولات المحلية والدولية في مختلف دول العالم، والتي يتنافس فيها أبرز نجوم رياضة كرة القدم المحترفين في الدول المختلفة ولعل أبرز المباريات ما يلي:-

بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت سن 23

مباراة مصر الأوليمبي ضد المغرب الأوليمبي في تمام الساعة 11 مساءً.

بطولة الدوري المصري الممتاز

مباراة نادي الأهلي ضد نادي الاتحاد في تمام الساعة 7 مساءً.

مباراة نادي الزمالك ضد نادي فيوتشر في تمام الساعة 9 مساءً.

مباراة نادي الاسماعيلي ضد نادي طلائع الجيش في تمام الساعة 7 مساءً.

مباراة نادي أسوان ضد نادي المقاولون العرب في تمام الساعة 9:30 مساءً.



بطولة دوري أبطال أوروبا تحت 21 سنة

مباراة منتخب انجلترا ضد منتخب اسبانيا في تمام الساعة 6 مساءً.





تردد قناة Bien Sports على نايل سات

يمكن ضبط إشارة بث قناة Bein sports عبر القمر الصناعي المصري نايل سات لمشاهدة بطولات رياضة كرة القدم في المحلية والدولية من خلال الإحداثيات التالية:-

قناة بين سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.



قناة بين سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.



قناة بين سبورت الإخبارية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة Bien Sports بين سبورت Max

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

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