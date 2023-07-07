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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم محبو الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم سواء مباريات كأس مصر أو مباريات الدوريات الأجنبية، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-7-2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة 

تنطلق مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية"، ويواجه خلالها الصفاقسي التونسي نادي الهلال السوداني الساعة 00:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتنقل المباريات على قنوات abu dhabi sports.

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مباريات كأس مصر 

تستمر مباريات كأس مصر حيث حجزت أندية الزمالك وإنبي وبيراميدز مقاعدها في نصف نهائي كأس مصر، وسيلعب الزمالك ضد بيراميدز فيما سينتظر إنبي باقي النتائج لتحديد منافسه في نصف النهائي.

وانطلقت نسخة جديدة من مباريات بطولة كأس مصر، أقدم بطولة في البلاد، حيث بدأت نسخة موسم 2022-23 من البطولة، والتي تحمل الرقم 91 في تاريخ البطولة العريقة.

وبدأت بطولة كأس مصر في أكتوبر 2022، بإقامة الأدوار التمهيدية والتي يلعب فيها أندية من الدرجات الأدنى، حتى تبدأ مشاركة فرق الدوري المصري الممتاز من دور الـ32.

ويتأهل 14 فريقا للأدوار التمهيدية، حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 فريقًا من الدوري المصري الممتاز، حتى نهاية المسابقة.

وتنقل مباريات كأس مصر قناة أون تايم سبورت،  و تخصص الشبكة المصرية القناة الأولى ON TIME SPORT 1 لإذاعة مباريات كأس مصر خاصةً الأهلي والزمالك، إلا في حال إقامة أكثر من مباراة في نفس التوقيت، حيث يتم توزيع اللقاءات على القنوات الثلاثة.

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