شاطئ إسحاق حلمي بالإسكندرية يستضيف دوري كرة القدم الشاطئية

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، استضافة شاطئ إسحاق حلمي شرق المدينة لمباريات كرة القدم الشاطئية التي بدأت فاعلياتها أمس ومن المقرر لها أن تنتهي يوم الخميس الموافق 6 يوليو بمعدل مبارتان يوميا وتقام المباريات من الساعة 5مساءً وحتى ٨مساءً؛ حيث كانت أولى المباريات بين فريقي نجوم الحضرة والترسانة بالإسكندرية.

ووجه المحافظ الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بضرورة أن تكون شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لاستقبال أي فعاليات رياضية، وإظهار الشواطئ بالشكل الذي يليق بمكانة المدينة، وتؤكد المحافظة أن هذه المباريات ليست الأولى التي تستضيفها شواطئ الإسكندرية.

ومن جانبه؛ أعرب رئيس الإدارة المركزية، عن اعتزازه باختيار الإتحاد المصرى لكرة القدم الشاطئية لواحد من شواطئ عروس البحر المتوسط لإقامة الفاعلية الرياضية عليها، كما أنه مرحب بالفرق المشاركة ومشجعيهم، ودعا الجمهور السكندري بالمشاركة وتشجيع الفرق متمنيا التوفيق للمشاركين، لافتًا إلى أن هناك 5فرق مشاركة في المباريات.

وأكد “عبد الرازق” أن شواطئ الاسكندرية ترحب بإقامة أي فاعليات رياضية عليها وعلى رأسها شاطئ إسحاق حلمي حيث يتميز بمساحته الرملية الكبيرة التي تسمح بإقامة الفعاليات الرياضية عليه بكل سهولة.

وشهدت مدينة الإسكندرية، خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، زحامًا شديدًا بالشوارع الرئيسية وخاصة كورنيش الإسكندرية، وشواطئ عروس البحر التي استقبلت المصطافين بأعداد كبيرة خلال أيام العطلة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن شواطئ الإسكندرية، استقبلت خلال أيام عيد الأضحى إقبالا كثيفًا حيث سجلت العديد من الشواطئ بالقطاع الشرقي نسبة إشغال 100% بداية من الصباح، وتراوحت نسب اقبال باقى شواطئ القطاع الشرقى ما بين 75% الى 90% بينما سجلت شواطئ القطاع الغربي والعجمي نسب إشغال تراوحت ما بين 40% الى 80%.