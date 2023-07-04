صلاحيات أكبر لحكم الفيديو.. 8 تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على مجموعة من التعديلات على قوانين كرة القدم لتنفيذها خلال شهر يوليو.

وجاءت التعديلات على قوانين كرة القدم على النحو الآتي:

في حالة تواجد شخص من غير المصرح لهم التواجد في الملعب لأحد الفرق التي تسجل هدفًا؛ سيتم إلغاء الهدف بغض النظر ما إذا كان تدخل في سير المباراة أم لا؛ فيما يتم احتساب الهدف في حالة اقتحام الملعب من قبل شخص غير مصرح له من الفريق الذي استقبل الهدف.

منح الحكم المساعد الاحتياطي دورًا كاملًا لتقديم المشورة للحكام الآخرين خاصة حكم الساحة.

احتساب وقت الاحتفال بالأهداف في نهاية كل شوط ضمن الوقت بدل الضائع، وسيكون سببًا منفصلًا من أسباب إهدار الوقت.

فصل ركلات الترجيح عن المباراة فيما يخص الإنذارات والتحذيرات الشفهية؛ إذ لن ينظر الحكم بعين الاعتبارات لهذه الإنذارات الموجهة للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية أثناء ركلات الترجيح.

احتساب تسلل على المهاجم في حالة اعتراض المدافع الكرة قبلها ولكنه لم يحكم السيطرة عليها بشكل صحيح.

في حالة تعمد المدافع عرقلة المهاجم داخل المنطقة لمنع هدف محقق دون رغبة في الوصول للكرة يتلقى طردًا مباشرًا، ويتوجب على الحكم التحقق من وجود إمكانية للعب الكرة.

عدم السماح لحراس المرمى بتشتيت ذهن اللاعب المسدد لركلة الجزاء بأي طريقة.

تعديل طريقة عمل حكم الفيديو ومنحه صلاحية طلب المساعدة من الفنيين بشأن زوايا تصوير اللقطات التي عليها جدل.