ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاحيات أكبر لحكم الفيديو.. 8 تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم

مجلس الاتحاد الدولي
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على مجموعة من التعديلات على قوانين كرة القدم لتنفيذها خلال شهر يوليو.

وجاءت التعديلات على قوانين كرة القدم على النحو الآتي:

في حالة تواجد شخص من غير المصرح لهم التواجد في الملعب لأحد الفرق التي تسجل هدفًا؛ سيتم إلغاء الهدف بغض النظر ما إذا كان تدخل في سير المباراة أم لا؛ فيما يتم احتساب الهدف في حالة اقتحام الملعب من قبل شخص غير مصرح له من الفريق الذي استقبل الهدف.

منح الحكم المساعد الاحتياطي دورًا كاملًا لتقديم المشورة للحكام الآخرين خاصة حكم الساحة.

احتساب وقت الاحتفال بالأهداف في نهاية كل شوط ضمن الوقت بدل الضائع، وسيكون سببًا منفصلًا من أسباب إهدار الوقت.

فصل ركلات الترجيح عن المباراة فيما يخص الإنذارات والتحذيرات الشفهية؛ إذ لن ينظر الحكم بعين الاعتبارات لهذه الإنذارات الموجهة للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية أثناء ركلات الترجيح.

احتساب تسلل على المهاجم في حالة اعتراض المدافع الكرة قبلها ولكنه لم يحكم السيطرة عليها بشكل صحيح.
في حالة تعمد المدافع عرقلة المهاجم داخل المنطقة لمنع هدف محقق دون رغبة في الوصول للكرة يتلقى طردًا مباشرًا، ويتوجب على الحكم التحقق من وجود إمكانية للعب الكرة.

عدم السماح لحراس المرمى بتشتيت ذهن اللاعب المسدد لركلة الجزاء بأي طريقة.

تعديل طريقة عمل حكم الفيديو ومنحه صلاحية طلب المساعدة من الفنيين بشأن زوايا تصوير اللقطات التي عليها جدل.

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قوانين كرة القدم تعديلات قانون كرة القدم كرة القدم تقنية الفيديو بكرة القدم

الأكثر قراءة

«لو قلت لأبوك هذبحك».. موظف يهتك عرض قاصر في التبين

حالتا غش إلكترونى فى امتحان الاستاتيكا

مصر تستعيد قطعة من تمثال رمسيس الثانى من سويسرا بعد 30 عامًا

أمهات طلاب الثانوية من أمام اللجان: نحن أفراد أمن أحلامهم.. الزيارة ممنوعة

إحباط تهريب 10 ألاف "رغيف بلدي" في الشرقية

بعد انتهاء العيد.. مشروبات تساعدك على التخلص من الدهون الزائدة وإنقاص الوزن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفورى

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

عبدالوهاب داود

رائحة الموت.. وبؤس النخبة الثقافية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية بدون اسم".. هل تقلل إسرائيل من أهمية العملية العسكرية في "جنين"؟

الاستفزاز والرد.. ما هي استراتيجية الجيش الإسرائيلي في عملية جنين؟

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟