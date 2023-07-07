سجلت أسعار مواد البناء تراجع خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بالأسبوع الماضي، ووصل سعر طن حديد عز 38.657 جنيه، كما تراجع سعر الأسمنت والتي تأثرت جميعها بارتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه المصري، و تعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 7-7-2023.

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد الاستثماري: 37417 جنيها.

سعر طن الحديد عز: 38657 جنيها.

الحديد العتال 37,500 جنيه

حديد المراكبى 37,000 جنيه

حديد المصريين 37,800 جنيه

حديد الكومى 37,000 جنيه

حديد العشري 37,100 جنيه

حديد مصر ستيل 37,000 جنيه

حديد عطية 37,000 جنيه

حديد سرحان 36,500 جنيه

حديد المعادى 36,800 جنيه

حديد بيانكو 36,700 جنيه

سعر الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1915 جنيها.

سعر طن الأسمنت السويدي 1,900 جنيه

سعر طن الأسمنت جنوب الوادي 1,720 جنيه

سعر طن الأسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه

سعر طن الأسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه

اسمنت وادي النيل 1,690 جنيه

اسمنت المخصوص 1,710 جنيه

اسمنت العسكري 1,730 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه

اسمنت حلوان 1,750 جنيه

اسمنت السهم 1,730 جنيه

أسمنت الممتاز 1,840 جنيه

أسمنت السويس 1,850 جنيه

أسمنت المعلم 1,670 جنيه

أسمنت تايتان 1,850 جنيه

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه