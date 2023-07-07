سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 7-7-2023
سجلت أسعار مواد البناء تراجع خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بالأسبوع الماضي، ووصل سعر طن حديد عز 38.657 جنيه، كما تراجع سعر الأسمنت والتي تأثرت جميعها بارتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه المصري، و تعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 7-7-2023.
سعر طن الحديد اليوم
- سعر طن الحديد الاستثماري: 37417 جنيها.
- سعر طن الحديد عز: 38657 جنيها.
- الحديد العتال 37,500 جنيه
- حديد المراكبى 37,000 جنيه
- حديد المصريين 37,800 جنيه
- حديد الكومى 37,000 جنيه
- حديد العشري 37,100 جنيه
- حديد مصر ستيل 37,000 جنيه
- حديد عطية 37,000 جنيه
- حديد سرحان 36,500 جنيه
- حديد المعادى 36,800 جنيه
- حديد بيانكو 36,700 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
- سعر طن الأسمنت الرمادي: 1915 جنيها.
- سعر طن الأسمنت السويدي 1,900 جنيه
- سعر طن الأسمنت جنوب الوادي 1,720 جنيه
- سعر طن الأسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه
- سعر طن الأسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه
- اسمنت وادي النيل 1,690 جنيه
- اسمنت المخصوص 1,710 جنيه
- اسمنت العسكري 1,730 جنيه
- أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه
- اسمنت حلوان 1,750 جنيه
- اسمنت السهم 1,730 جنيه
- أسمنت الممتاز 1,840 جنيه
- أسمنت السويس 1,850 جنيه
- أسمنت المعلم 1,670 جنيه
- أسمنت تايتان 1,850 جنيه
- أسمنت أسيوط 1,800 جنيه