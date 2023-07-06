النخالة بـ11500 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

استقرت أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق، وسجل سعر طن الذرة ”أرجنينى“ 13300 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى” 13300 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة ”أوكراني“ 11200 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي-حورس” 1900 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الشامية 1850 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم الخميس

وبلع سعر طن اعلاف كورن فلاك ”ذرة أرجنيني” 14000 جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% - 33000 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 34000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ” : 36900 جنيه ارضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات ”محلى” 36500 جنيه ”أرضه”، في حين سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”مستورد” 28600 جنيه ”أرضه”، بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي” 23800 جنيه ”أرضه”.

سعر طن كسب عباد

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% -24000 جنيه، فيما بلغ جيلوتين ”مستورد” 47100 جنيه، بينما بلغ سعر طن رده بران محلى : 11400 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين ”محلي” 47000 جنيه فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة : 11500 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد” 250 جنيها.

سعر طن علف بادي

وسجل طن أعلاف بادى 23000 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22800 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 22650 جنيه للطن كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 22550 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ20000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ19600جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ19200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ19000 جنيه.